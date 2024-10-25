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Шахтеров

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На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца
25 октября, 10:19
На мэрию Красноярска подали в суд из-за КРТ на Шахтеров
25 июня, 11:27
Стало известно, кто выиграл торги по КРТ на Шахтеров. На результаты уже пожаловались
12 июня, 10:07
Стало известно, кто будет участвовать в скандальных торгах по КРТ на Шахтеров
6 июня, 02:25
Красноярцы ругают новую автомойку на Шахтеров и называют её «Кантри 2. 0»
Жители Красноярска пожаловались на новую автомойку самообслуживания — её сейчас строят на кольце Караульная — 9 Мая — Шахтеров.
19 мая, 03:22
В Красноярске приостановили торги по КРТ на Шахтеров из-за очередной жалобы
14 мая, 11:59
В Красноярске на месте рынков на Шахтеров хотят создать зону КРТ. Что там построят?
18 апреля, 12:32
На Шахтеров столкнулись иномарки и перекрыли две полосы. Улицу сковала пробка
5 апреля, 02:38
На Шахтеров начнут рыть тоннель метро. Строители получили разрешение
5 марта, 01:51
В ГИБДД Красноярска назвали пять самых опасных перекрестков
18 февраля, 03:02
В Красноярск доставили третий тоннелепроходческий комплекс для метро
В Красноярск привезли технику для прокладывания тоннеля метро — это уже третий тоннелепроходческий комплекс. Его назвали в честь красноярской электросварщицы.
6 января, 10:51
2023
В Красноярске начали собирать «Екатерину» для строительства метро
Проходческий щит «Екатерина» начали собирать на стройплощадке будущей станции метро «Улица Шахтеров».
8 ноября 2023, 08:57
Предприниматели не дают мэрии застроить рынки на Шахтеров
11 августа 2023, 09:39
В Красноярске показали, как сейчас строят метро на будущей станции «Шахтеров»
4 июля 2023, 11:29

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