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Шаурма

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Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме
Красноярец и владелец одной из сетей шаурмичных Александр Шаран предложил установить памятник шаурме.
1 ноября, 09:22
Восемь человек отравились шаурмой. Кафе закрыли на три месяца
В Минусинске восемь жителей отравились шаурмой из кафе «Глиссар». Заведение закрыли на 90 суток.
25 июля, 03:05
В Красноярске нашли заведения с подозрительной шаурмой. А какие именно?
26 апреля, 12:33
Красноярск попал в топ городов с самой вкусной шаурмой
Путешественники рассказали, где в России самая вкусная шаурма. В топ городов попал Красноярск.
25 апреля, 01:14
В красноярской шаурмичной отказались обслуживать слепого мужчину
29 января, 02:53
2023
Chicken dener на Киренского закроют на месяц после отравления студентов
Суд решил приостановить работу точки сети Chicken dener на 30 дней после отравления студентов.
17 ноября 2023, 12:32
В Красноярске закрыли точку Chicken dener. Отравились двое студентов
14 ноября 2023, 07:33
Смотрим, как выросли цены на шаурму в Красноярске
20 октября 2023, 07:06
В Красноярске повышают цены на шаурму — стоимость мяса выросла на 50%
19 октября 2023, 11:08
В Красноярске усилят контроль за шаурмичными из-за частых отравлений
В Красноярске и крае усилят контроль за точками, где продают шаурму и денер. Это из-за «участившихся случаев отравлений в России».
5 октября 2023, 02:35

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