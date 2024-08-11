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Ягоды

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Август
Красноярцам рассказали, чем полезны клубника, малина и другие ягоды
Красноярцам рассказали о пользе летних ягод — клубники, малины, смородины и других.
11 августа, 08:36
«Не надо копаться»: красноярке отказались продавать только спелую черешню
В Красноярске в одном из магазинов продавец запретила клиентке перебирать черешню и брать только спелые ягоды. Красноярка пожаловалась в Роспотребнадзор.
6 августа, 09:05
Июль
Красноярцам рассказали, как правильно мыть овощи с грядки. Есть немытыми — опасно
Употребление немытых овощей с грядки может быть опасно для человека. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
25 июля, 03:16
Красноярцы раскрыли самые ягодные места в крае. Публикуем карту
Красноярцы раскрыли самые ягодные места в Красноярском крае — журналисты составили карту.
22 июля, 06:19
Июнь
Цены на ягоды выросли. Сколько стоят черешня, малина и голубика в Красноярске?
27 июня, 10:02
Красноярцам рассказали, как выбрать черешню и где её лучше покупать
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и хранить черешню.
19 июня, 02:10
Апрель
Две тысячи за килограмм! Узнали, сколько стоит клубника в Красноярске и где её купить
25 апреля, 10:47

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