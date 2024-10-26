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Заключенные

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Октябрь
6 заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области. В этой колонии сидит известный киллер Леша Солдат.
26 октября, 07:44
Август
Захват волгоградской ИК. Радикалы ранят сотрудников и требуют вертолет с миллионами
23 августа, 12:20
В Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников ИК-19. Что известно
23 августа, 11:28
Апрель
«В СИЗО таких наберется 200»: Глисков предложил создать в крае колонию для силовиков
29 апреля, 04:33
В Красноярском крае ликвидируют «градообразующие» колонии — заключенные ушли на СВО
17 апреля, 08:59
Число заключенных в крае сократилось на четверть за два года. Сколько ушли на СВО?
16 апреля, 12:03
Март
В Красноярском крае закрывают как минимум две колонии — заключенные ушли на СВО
21 марта, 11:18

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