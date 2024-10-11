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Заторы

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Октябрь
Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу
В пятницу вечером, 11 октября, Красноярск сковали восьмибалльные пробки. Такие заторы возникают уже больше трех раз за неделю.
11 октября, 11:11
Сентябрь
Красноярцы встали в километровые заторы на выездах из города
21 сентября, 05:42
Август
Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!
24 августа, 07:48
Июнь
В Красноярске почти на месяц сузили выезд из Ботанического. Пробок станет больше
На выезде из микрорайона Ботанический до конца июня сузили дорогу. Все из-за ремонта теплосетей.
6 июня, 01:50
Март
На дорогах установят 90 новых камер. Они будут находить заторы и аварии
В Красноярске и ближайших территориях установят 90 камер видеонаблюдения. По заявлению властей, они будут обнаруживать заторы и аварии на всей территории красноярской агломерации.
22 марта, 05:30
Январь
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
Декабрь 2023
Красноярцы создали чат, чтобы обсуждать пробки в городе
Жители Красноярска создали чат, в котором обсуждают пробки в городе и просто общаются во время заторов.
21 декабря 2023, 01:34
«Добьем 12?». Красноярцы шутят и злятся в 10-балльных пробках
Вечером 8 декабря Красноярск встал в 10-балльные пробки. Серьезные заторы длятся уже несколько часов.
8 декабря 2023, 12:06
Красноярск встал в 11-балльные пробки. Что? Да!
Красноярск встал в 11-балльные пробки. Так ситуацию в городе оценивает сервис 2ГИС.
7 декабря 2023, 11:15

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