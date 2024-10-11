Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу

Posted 11 октября, 11:11
Published 11 октября, 11:11
Modified 11 октября, 11:29
Updated 11 октября, 11:29
Судя по 2gis, заторы образовались почти во всех районах города.
На левом берегу сильные пробки на Свободном, Калинина, Высотной, Копылова, 2-й Брянской, Караульной, Шахтеров, Партизана Железняка, Авиаторов.
На правом берегу сильнее всего заторы на 60 лет Октября, Семафорной, Красноярском рабочем и Мичурина.
В комментариях к картам пользователи спрашивают, когда закончатся эти пробки, называют происходящее репетицией декабря и в некоторых местах просят поменять схему движения.