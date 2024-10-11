Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу

В пятницу вечером, 11 октября, Красноярск сковали восьмибалльные пробки. Такие заторы возникают уже больше трех раз за неделю.

Судя по 2gis, заторы образовались почти во всех районах города. Фото: prmira.ru На левом берегу сильные пробки на Свободном, Калинина, Высотной, Копылова, 2-й Брянской, Караульной, Шахтеров, Партизана Железняка, Авиаторов. На правом берегу сильнее всего заторы на 60 лет Октября, Семафорной, Красноярском рабочем и Мичурина. В комментариях к картам пользователи спрашивают, когда закончатся эти пробки, называют происходящее репетицией декабря и в некоторых местах просят поменять схему движения. Читайте также: Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками В Красноярске из-за серьезной аварии на Маерчака собралась огромная пробка