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Posted 11 октября, 11:11

Published 11 октября, 11:11

Modified 11 октября, 11:29

Updated 11 октября, 11:29

Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу

Красноярск сковали уже традиционные 8-балльные пробки вечером в пятницу

11 октября 2024, 11:11
Фото: prmira.ru
В пятницу вечером, 11 октября, Красноярск сковали восьмибалльные пробки. Такие заторы возникают уже больше трех раз за неделю.

Судя по 2gis, заторы образовались почти во всех районах города.

Фото: prmira.ru

На левом берегу сильные пробки на Свободном, Калинина, Высотной, Копылова, 2-й Брянской, Караульной, Шахтеров, Партизана Железняка, Авиаторов.

На правом берегу сильнее всего заторы на 60 лет Октября, Семафорной, Красноярском рабочем и Мичурина.

В комментариях к картам пользователи спрашивают, когда закончатся эти пробки, называют происходящее репетицией декабря и в некоторых местах просят поменять схему движения.

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#Владислав Савончик#Город#Красноярск#Транспорт#Пробки#Дорожное движение#Заторы
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