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ЖСК

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Март
Наледь с крыши упала на красноярку: ее госпитализировали с травмой головы
В Красноярске девушка получила травму головы при падении наледи с крыши одного из домов Октябрьского района. СК возбудил уголовное дело.
13 марта, 10:55
Декабрь 2023
В квартире плохо работают батареи. Что делать?
За плохое отопление квартир полагается перерасчет оплаты. Смотрим, куда жаловаться, если температура в квартире не соответствует нормам.
12 декабря 2023, 10:12
Ноябрь 2023
Жители пятиэтажки на правом берегу жалуются на нашествие блох
В Красноярске жильцы многоквартирного дома на улице 60 лет Октября, 93 пожаловались в Роспотребнадзор на блох. С подвала дома насекомые поднимаются в подъезд.
8 ноября 2023, 11:08
Сентябрь 2023
В Красноярске 170 домов не готовы к отопительному сезону — придется платить по полной
23 сентября 2023, 00:10
Август 2023
В скандальной УК «ЖСК» назначили нового гендиректора — пятого за четыре года
16 августа 2023, 07:48
«Дети — как?»: Дворники «ЖСК» будут бастовать из-за невыплаты зарплат
4 августа 2023, 07:00

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