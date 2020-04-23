Как уберечь себя? Когда писать объяснительную? Где получить льготу? Собрали все, что вам нужно знать в самоизоляции

«Проспект Мира» собрал воедино материалы про пандемию коронавируса и самоизоляцию. Здесь все, что нужно знать прямо сейчас.

Как уберечься?

С детства нам известно, что повторение — мать учения, а потому напоминаем: старайтесь не выходить из дома без особой нужды, держитесь от людей на расстоянии двух метров, не трогайте лицо и тщательно мойте руки.

фото: 24.rospotrebnadzor.ru

Теперь про медицинские маски. Одни говорят, что здоровым людям носить их бессмысленно, другие считают хорошим средством защиты.Нельзя быть уверенным в том, что маска защитит вас от вируса, потому что она плохо прилегает к носу и рту, не закрывает глаза. Если вы все же хотите носить маску, часто меняйте ее и мойте руки перед тем, как надевать.

Тут специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно сейчас покупать продукты. Вот некоторые рекомендации: протирайте ручку тележки, выбирайте упакованные товары и не забывайте посмотреть срок годности.

Здесь мы отвечали на главные вопросы про COVID-19 — можно ли заразиться повторно и от домашних животных, спасает ли вакцина против туберкулеза, стоит ли закупаться имбирем и лимоном и так далее.

И еще вопрос, который волнует многих — правда ли, что люди с лишним весом проще заражаются и тяжелее переносят коронавирус? В чем-то правда, но есть нюансы.

Как выходить на улицу?

Если вы живете по прописке, то можете ходить в магазин или выносить мусор без объяснительной, если не по прописке — она необходима. Но всегда нужно иметь при себе удостоверение личности. При выходе на работу объяснительная обязательна. Гулять до сих пор нельзя, но прогулки с грудными детьми во дворе и занятия спортом на улице разрешили.

Вот здесь мы рассказывали, как правильно писать объяснительную, а тут — как и зачем получать цифровой пропуск.

В этом материале ответы правительства на самые распространенные вопросы о режиме самоизоляции — про поездки на дачу, необходимости объяснительной, походе в магазин и другие. Еще на многие вопросы отвечали в полиции — почитайте, например, если вы не знаете, как сейчас продлить права.

Если вас все же остановили полицейские, то вот здесь памятка, как правильно с ними общаться. Главное, будьте вежливы, даже если считаете, что ваши права нарушены.

Помните, что штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске выросли в несколько раз. Для граждан, например, с одной до трех тысяч рублей. Подробнее об этом здесь.

Как помогают пожилым и маломобильным людям?

Жителям края старше 60 лет и инвалидам помогает Общероссийский народный фронт. Волонтеры привозят на дом продукты первой необходимости и медикаменты. Заявку можно оставить по телефону горячей линии: 8(800)-200-34-11.

Людям младше 60 лет, у которых нет близких и друзей, помогают волонтеры-медики. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии: 8-800-200-82-42.

Если вы вынуждены находиться на карантине, вам могут помогать близкие и друзья. Встречаться с ними нельзя. Но когда настанет необходимость в выносе мусора, можно оставить пакет у входной двери и попросить родственника или друга забрать его — а вместо него оставить необходимые вам товары.

Если вы, наоборот, хотите стать волонтером, ловите подробную инструкцию.

Про деньги

Многие люди сейчас лишаются работы. В помощь им мы публиковали пошаговую инструкцию, как получить пособие по безработице в Красноярске. Сделать это можно дистанционно.

Здесь мы рассказывали, как жители края могут оформить выплаты на детей, и нужно ли продлять льготы (спойлер: льготы сейчас продляют автоматически).

Фейки в период пандемии

Вот здесь и здесь мы рассказали про главные уловки, на которые многие сейчас ведутся. Дезинфекция с вертолетов, спам-рассылка, лже-волонтеры, обереги от коронавируса и вот это всё. Будьте осторожны!

Как развлечься?

Посмотрите ютуб: здесь 8 блогеров, которые готовят еду и тестируют продукты, а тут — топ крутых просветительских блогов про космос, медицину, историю и политику.

Играйте — мы уже рассказывали о новых играх для ПК и консолей.

Путешествовать тоже можно. Вот здесь 17 красивейших мест в Красноярском крае, которые можно посетить прямо из дома — с помощью Google maps, конечно же.

Сделайте генеральную уборку. Почитайте о самых укромных уголках вашей квартиры, до которых все время лень добираться.

Почитайте — тут список из 12 книг про изоляцию. Можете узнать про жизнь на необитаемом острове или погрузиться в мрачный чахоточный мир каторжного острога.

Поучаствуйте в челлендже: создайте композицию известной картины с помощью подручных предметов или станцуйте на балконе под ремикс Cream Soda «Плачу на техно» (мы уже!).