Нет ли угрозы Октябрьскому мосту после подмыва опоры

Posted 11 июля 2023, 07:19
Published 11 июля 2023, 07:19
Modified 11 июля 2023, 07:21
Updated 11 июля 2023, 07:21
В управления дорог и благоустройства «Проспекту Мира» пояснили, что на Октябрьском мосту пострадали укрепления береговой опоры с водоотводным лотком со стороны левого берега. Это произошло из-за сильных дождей. Им поручили организовать аварийные работы.
Этот участок подсыпали, сейчас восстанавливают укрепления. Угроз для конструкций моста и безопасности жителей нет, заверили в мэрии.
В Красноярске с 29 июня начали ремонтировать Октябрьский мост. Сейчас там проводят локальную замену покрытия. Работы должны завершить на днях, добавили в УДИБ.