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Posted 11 июля 2023, 07:19

Published 11 июля 2023, 07:19

Modified 11 июля 2023, 07:21

Updated 11 июля 2023, 07:21

Нет ли угрозы Октябрьскому мосту после подмыва опоры

11 июля 2023, 07:19
В Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за размыва опоры Октябрьского моста. В мэрии рассказали, в каком состоянии находится мост и нет ли угрозы для жителей.

В управления дорог и благоустройства «Проспекту Мира» пояснили, что на Октябрьском мосту пострадали укрепления береговой опоры с водоотводным лотком со стороны левого берега. Это произошло из-за сильных дождей. Им поручили организовать аварийные работы.

Этот участок подсыпали, сейчас восстанавливают укрепления. Угроз для конструкций моста и безопасности жителей нет, заверили в мэрии.

В Красноярске с 29 июня начали ремонтировать Октябрьский мост. Сейчас там проводят локальную замену покрытия. Работы должны завершить на днях, добавили в УДИБ.

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#Город#Происшествия#Красноярск#Октябрьский мост#ЧС
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