Нет ли угрозы Октябрьскому мосту после подмыва опоры

В Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за размыва опоры Октябрьского моста. В мэрии рассказали, в каком состоянии находится мост и нет ли угрозы для жителей.