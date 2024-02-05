Раньше было лучше: чем дышат жители Покровки? Замерили качество воздуха

Posted 5 февраля 2024, 06:19
Published 5 февраля 2024, 06:19
Modified 22 января, 04:03
Updated 22 января, 04:03
Корреспонденты «ПМ» приехали в Покровку днем 1 февраля. На улице было холодно — ниже -20 градусов — но без ветра. В это время в городе уже действовал режим НМУ.
Ранее 29 января корреспондент «ПМ» проверил качество воздуха в Николаевке. Узнали, чем дышат жители и ужаснулись показателям приборов.
Для замеров качества воздуха мы использовали IQAir AirVisual Pro — такие же датчики участвуют в проекте Nebo для фиксации качества воздуха по всему Красноярску. В Покровке таких датчиков два — на Мужества и возле улицы Юрия Гагарина. Мы отправились в ту часть Покровки, где датчиков нет — к скверу Чернышевского, это в центральной части микрорайона.
IQAir AirVisual Pro измеряет концентрацию частиц PM2.5 в воздухе — это частицы диаметром 2.5 микрометра или меньше. Они считаются опасными для здоровья человека, потому что они могут попасть в кровь через легкие.
Первую остановку делаем в 14:12 возле сквера Чернышевского со стороны одноименной улицы. Датчик показывает 218 единиц загрязнения. В инструкции к Air Visual пишут, что при таком загрязнении стоит избегать активных занятий на улице и не открывать окна.
Далее идем вдоль Чернышевского в сторону улицы Степана Разина, попутно заходим на Полярную, Юрия Гагарина, Авиационную и Фурманова. Датчик не выключаем — наблюдаем за изменениями в показателях. За все время наблюдений самое низкое значение было 196 единиц загрязнения, а самое высокое — 423 единицы, на перекрестке Чернышевского и Юрия Гагарина. Даже вечером в Николаевке, когда в частном секторе топят печи, датчик показывал максимум 368 единиц.
Датчик оценивает качество воздуха от 0 до 500 единиц. Чем больше значение, тем хуже качество воздуха.
Среди источников частиц выхлопы транспортных средств, горящее дерево, промышленность и другие формы выбросов.
В краткосрочной перспективе высокая концентрация частиц вызывает раздражение глаз и носа, нерегулярное сердцебиение, боль в груди и горле. В долгосрочной плохое качество воздуха может вызвать астму, эмфизему, повреждения легких, рак, инсульт, сердечный приступ и преждевременную смерть.
По разным оценкам, доля частного сектора в общем количестве выбросов в Красноярске составляет от 4,2% (минэкологии) до 14,41% (ВНИИ Экология).
Если речь идет о именно выбросах частиц PM2.5 и бенз (а)пирена, то здесь автономные источники теплоснабжения (АИТ, куда входит частный сектор, шиномонтажки и тд) считаются основным загрязнителем.
В ноябре 2020 года «ПМ» уже приезжал в Покровку для замеров качества воздуха. Тогда датчик в среднем показывал значения от 100 до 200 единиц загрязнения, максимум 220. А уже в 2024 году датчик показывает 423 единицы.
Жительница Покровки, пенсионерка Вера, рассказывает: по ее наблюдениям, воздух раньше действительно был чище.
«Раньше я не замечала. В деревню как уедешь, потом приедешь — вообще дышать нечем. А я думаю — что родители приезжают и быстренько уезжают? А потом стала постарше и начала понимать. Я сделала вывод, что это точно от угля, от печек. Раньше действительно, мне кажется, лучше было. В последнее время вообще плохо», — рассказала Вера.
Другая жительница частного сектора, Кристина, добавляет: дышать нечем потому, что нет ветра.
«Когда ветер будет, то не будет ничего, будет чистый воздух. Ну, все равно у нас чище, чем в центре», — утверждает Кристина.
Проблему с воздухом в частном секторе Красноярска временно решили на время проведения всемирной Универсиады в 2019 году — жителям выдавали брикеты с бездымным углем, чтобы не омрачать впечатление от города у мирового сообщества. Однако брикеты оказались слишком дороги для самостоятельного использования.
«Сейчас власти уже в основном про газ говорят, как альтернативу печному отоплению.— рассказывает еще одна местная жительница, Людмила. — Но, во-первых, я не очень понимаю, куда они собираются впихнуть газгольдеры, места-то под них не предусмотрено. Во-вторых, газификацию нам в лучшем случае к 2030 году обещают. А пока в штиль через раз дышим».
Еще один вариант, который обсуждается даже дольше «газового» — перевод на электроотопление. В 2020 году «Россети Сибирь» предлагали опробовать в Покровке пилотный проект электрического отопления домов. По расчетам компании, он должен снизить общие выбросы в атмосферу Красноярска на 6%. На это требуется 200 МВт дополнительной мощности и реконструкция сетей. Энергетики заявляли о готовности запустить проект в течение года, но эта инициатива, судя по всему, не нашла поддержки у властей.
Кроме строительства дополнительной инфраструктуры, электроотопление требует и льготных тарифов для населения. В ноябре 2021 года краевые власти заявили о грядущем переводе порядка 3 тысяч частных домовладений на электроотопление по субсидированному тарифу — это предполагалось сделать уже в 2022 году. Однако к этой теме вернулись уже в 2023-м. По состоянию на 2024 год, вопрос по-прежнему находится на стадии обсуждения.