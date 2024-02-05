Раньше было лучше: чем дышат жители Покровки? Замерили качество воздуха

Еще один вариант, который обсуждается даже дольше «газового» — перевод на электроотопление. В 2020 году «Россети Сибирь» предлагали опробовать в Покровке пилотный проект электрического отопления домов. По расчетам компании, он должен снизить общие выбросы в атмосферу Красноярска на 6%. На это требуется 200 МВт дополнительной мощности и реконструкция сетей. Энергетики заявляли о готовности запустить проект в течение года, но эта инициатива, судя по всему, не нашла поддержки у властей.