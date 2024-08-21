Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону

По словам врачей, у женщины была приобретенная вальгусная деформация первого пальца и молоткообразные изменение второго и третьего пальцев стопы. Из-за этого женщина не могла нормально ходить и долго стоять на ногах, ее мучили боли. Также она не могла найти подходящую обувь.