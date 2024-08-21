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Posted 21 августа, 06:45

Published 21 августа, 06:45

Modified 21 августа, 12:40

Updated 21 августа, 12:40

Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону

Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону

21 августа 2024, 06:45
Фото: t.me/minzdrav24
В Красноярске травматологи БСМП сделали операцию пациентке с тяжелой деформацией стопы. Женщина снова может нормально ходить.

По словам врачей, у женщины была приобретенная вальгусная деформация первого пальца и молоткообразные изменение второго и третьего пальцев стопы. Из-за этого женщина не могла нормально ходить и долго стоять на ногах, ее мучили боли. Также она не могла найти подходящую обувь.

Жительница края пыталась решить проблему с помощью консервативного лечения, однако оно не помогло и единственным вариантом решением проблемы стала операция.

Фото: t.me/minzdrav24

В краевом минздраве отмечают, что пациентка обращалась в разные клиники, в том числе и из других регионов, но никто не хотел браться за такую операцию. В итоге травматологи красноярской БСМП пригласили женщину на операцию.

По словам оперировавшего хирурга-травматолога-ортопеда Виталия Шапкина, операция по реконструкции стопы длилась почти 1,5 часа.

«Для возвращения стопы в анатомически правильное положение нами была проведена кропотливая работа. Мы достигли желаемого результата и через неделю после операции пациентка была выписана домой».

После такой операции требуется долгая реабилитация. Сейчас женщина ходит в специальной обуви. Через 3 месяца ей сделают операцию на второй стопе, которая деформирована не так сильно.

  • Ранее мы рассказывали, что красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями. Пациентки с такой патологией встречаются в одном случае из 30 тысяч беременностей.
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