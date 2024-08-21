Большой палец на ноге женщины полностью изогнулся в другую сторону

Posted 21 августа, 06:45
Published 21 августа, 06:45
Modified 21 августа, 12:40
Updated 21 августа, 12:40
По словам врачей, у женщины была приобретенная вальгусная деформация первого пальца и молоткообразные изменение второго и третьего пальцев стопы. Из-за этого женщина не могла нормально ходить и долго стоять на ногах, ее мучили боли. Также она не могла найти подходящую обувь.
Жительница края пыталась решить проблему с помощью консервативного лечения, однако оно не помогло и единственным вариантом решением проблемы стала операция.
В краевом минздраве отмечают, что пациентка обращалась в разные клиники, в том числе и из других регионов, но никто не хотел браться за такую операцию. В итоге травматологи красноярской БСМП пригласили женщину на операцию.
По словам оперировавшего хирурга-травматолога-ортопеда Виталия Шапкина, операция по реконструкции стопы длилась почти 1,5 часа.
«Для возвращения стопы в анатомически правильное положение нами была проведена кропотливая работа. Мы достигли желаемого результата и через неделю после операции пациентка была выписана домой».
После такой операции требуется долгая реабилитация. Сейчас женщина ходит в специальной обуви. Через 3 месяца ей сделают операцию на второй стопе, которая деформирована не так сильно.