В Уяре экс-участковая заставляла мужчину взять на себя вину в двойном убийстве

Уголовное дело возбудили в ноябре 2022 года. Тогда, сообщает прокуратура, 26-летняя сотрудница МВД решила «выбить» показания с женщины — чтобы та подтвердила причастность своего экс-мужа к двойному убийству. Он его не совершал, и не живет в селе уже несколько лет.