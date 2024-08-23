В Уяре экс-участковая заставляла мужчину взять на себя вину в двойном убийстве

Posted 23 августа, 03:24
Published 23 августа, 03:24
Modified 23 августа, 03:26
Updated 23 августа, 03:26
Уголовное дело возбудили в ноябре 2022 года. Тогда, сообщает прокуратура, 26-летняя сотрудница МВД решила «выбить» показания с женщины — чтобы та подтвердила причастность своего экс-мужа к двойному убийству. Он его не совершал, и не живет в селе уже несколько лет.
Прокурору стало известно о попытках участковой из видеозаписи разговора между пострадавшей и уполномоченной. На кадрах были слышны оскорбления в адрес женщины и фразы: «У нас классные законы — ты либо свидетель, либо подозреваемый» или «Хочешь, у тебя в руках окажется нож?».
После этого сотрудницу отстранили от работы. Во время расследования выяснили, что в тот же период времени участковая составила на жителя Уяра протокол об уклонении от административного надзора. Оказалось, что мужчина не совершал нарушений, за которые получил наказание.
«В суде мужчина рассказал, что участковая сама вывозила его ночью для прохождения медицинского освидетельствования, а после привлекала к ответственности за нахождение на улице в нетрезвом виде», — рассказали в прокуратуре.
Бывшую сотрудницу полиции признали виновной и приговорили к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.