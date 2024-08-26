Путина ждут в Красноярске 2 сентября. Участники встречи уже могут быть на карантине

Posted 26 августа, 07:27
Published 26 августа, 07:27
Modified 27 августа, 09:09
Updated 27 августа, 09:09
Визит Путина ожидается 2 сентября, пишет Ngs24.ru со ссылкой на два источника — близкий к СФУ и близкий к правительству края. Сообщается, что он может посетить СФУ. Сотрудники вуза, которые могут участвовать во встрече, якобы сейчас сидят на карантине.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу вуза, однако нам сообщили, что не могут подтвердить информацию, и направили в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. Там нам заявили, что у них нет информации о приезде Путина.
Телеграм-канал «А вы точно сибирский политолог?» сообщает, что по «слухам» Путин может посетить новую школу №160 в Солнечном.
Обновление (27 августа): Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым. Вот подробности.