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Posted 26 августа, 07:27

Published 26 августа, 07:27

Modified 27 августа, 09:09

Updated 27 августа, 09:09

Путина ждут в Красноярске в сентябре

Путина ждут в Красноярске 2 сентября. Участники встречи уже могут быть на карантине

26 августа 2024, 07:27
Фото: kremlin.ru

Путина ждут в Красноярске в сентябре

Владимир Путин может приехать в Красноярск. Рассказываем, что известно.

Визит Путина ожидается 2 сентября, пишет Ngs24.ru со ссылкой на два источника — близкий к СФУ и близкий к правительству края. Сообщается, что он может посетить СФУ. Сотрудники вуза, которые могут участвовать во встрече, якобы сейчас сидят на карантине.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу вуза, однако нам сообщили, что не могут подтвердить информацию, и направили в пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края. Там нам заявили, что у них нет информации о приезде Путина.

Телеграм-канал «А вы точно сибирский политолог?» сообщает, что по «слухам» Путин может посетить новую школу №160 в Солнечном.

Обновление (27 августа): Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым. Вот подробности.

  • Ранее Путина ждали в Красноярске 13 марта. Тогда в Кремле сообщили, что «мероприятия рабочего графика президента анонсируются для СМИ в установленном порядке и в установленные сроки». Однако визит не состоялся, а СМИ сообщали, что поездку перенесли.

В последний раз Путин был в Красноярске в марте 2019 года — он прилетал на Универсиаду. Он пробыл в городе два дня: посетил церемонию открытия игр, встретился с организаторами и побывал в деревне Универсиады.

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