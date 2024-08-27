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Posted 27 августа, 08:18

Published 27 августа, 08:18

Modified 27 августа, 08:34

Updated 27 августа, 08:34

Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым

Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым

27 августа 2024, 08:18
Фото: kremlin.ru
Визита Владимира Путина ожидали в Красноярске 2 сентября, однако поездку отменили.

Ранее появилась неофициальная информация, что Путин может приехать и посетить СФУ, поэтому, по сообщениям источников «Проспекта Мира», сотрудников вуза посадили на карантин, а прилетевших чиновников поселили в новые общежития.

Телеграм-канал «Борус» со ссылкой на источник в краевой власти сообщил, что визит был отменен или отложен, а людей сняли с карантина.

Издание Ngs24.ru со ссылкой на источники, близкие к СФУ и краевому правительству, сообщило, что визит отменен. По словам одного из собеседников, вместо поездки в середине сентября пройдет видеоконференция с губернатором Михаилом Котюковым.

В пресс-службе губернатора «Проспекту Мира» сообщили, что у них не было информации о поездке Путина в Красноярск.

  • Ранее Путина ждали в Красноярске 13 марта. Тогда в Кремле сообщили, что «мероприятия рабочего графика президента анонсируются для СМИ в установленном порядке и в установленные сроки». Однако визит не состоялся, а СМИ сообщали, что поездку перенесли.

  • В последний раз Путин был в Красноярске в марте 2019 года — он прилетал на Универсиаду. Он пробыл в городе два дня: посетил церемонию открытия игр, встретился с организаторами и побывал в деревне Универсиады.

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