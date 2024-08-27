Путин заменит визит в Красноярск на видеозвонок с Котюковым

Posted 27 августа, 08:18
Published 27 августа, 08:18
Modified 27 августа, 08:34
Updated 27 августа, 08:34
Ранее появилась неофициальная информация, что Путин может приехать и посетить СФУ, поэтому, по сообщениям источников «Проспекта Мира», сотрудников вуза посадили на карантин, а прилетевших чиновников поселили в новые общежития.
Телеграм-канал «Борус» со ссылкой на источник в краевой власти сообщил, что визит был отменен или отложен, а людей сняли с карантина.
Издание Ngs24.ru со ссылкой на источники, близкие к СФУ и краевому правительству, сообщило, что визит отменен. По словам одного из собеседников, вместо поездки в середине сентября пройдет видеоконференция с губернатором Михаилом Котюковым.
В пресс-службе губернатора «Проспекту Мира» сообщили, что у них не было информации о поездке Путина в Красноярск.
В последний раз Путин был в Красноярске в марте 2019 года — он прилетал на Универсиаду. Он пробыл в городе два дня: посетил церемонию открытия игр, встретился с организаторами и побывал в деревне Универсиады.