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Posted 28 августа, 07:05

Published 28 августа, 07:05

Modified 28 августа, 07:29

Updated 28 августа, 07:29

На нескольких улицах Красноярска досрочно вернут горячую воду

На нескольких улицах Красноярска досрочно вернут горячую воду

28 августа 2024, 07:05
Фото: 1MI
В Красноярске жителям 112 домов досрочно вернут горячую воду.

В СГК сообщили, что после проведения гидравлических испытаний они готовы вернуть горячую воду. 28 августа с 13:00 воду возвращают по следующим адресам:

  • 9 Января, 2, 23, 26а, 28, 30
  • Ады Лебедевой, 12
  • Белинского, 1, 1д, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 11
  • Дубенского, 2, 4, 4а, 4ж, 6, 8, 11, 4/3
  • Дубровинского, 1, 1ж, 1и, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56
  • Каратанова, 4, 11, 15, 17, 21
  • Карла Маркса, 6, 8а, 14, 14а, 19, 21, 21а, 24а, 26, 28, 37, 39, 41, 43, 45/1,
  • Качинская, 20
  • Конституции СССР 1, 7, 9а
  • Ленина, 1, 1б, 1г, 5а, 11, 20, 22, 24, 26, 46
  • Марковского, 19, 25
  • Мира, 1, 2Б, 2г ст 2, 3, 5, 6 стр, 7, 7а, 7г, 9, 10, 10с т 1, 12, 14, 14а, 16, 15, 17, 18, 18 ст 3, 19, 19 ст 2, 19к1, 20, 20/1, 22, 22а, 22Б, 24г, 26, 30, 30к1
  • Парижской Коммуны 1п, 33, 39, 39а, 39Б, 41, 42, 42А, 42Б
  • Соревнования, 25
  • Сурикова, 54а, 54в
  • Урицкого, 24, 26

Управляющим компаниям направили уведомления открыть входные задвижки в этих домах.

Горячую воду отключили в четырех районах с 22 до 31 августа. В СГК сообщают, что жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако энергетики заявляют, что «заранее сказать об этом невозможно».

  • Ранее в центре города образовались два больших провала. Как сообщили энергетики, это произошло в результате проведения испытаний на ТЭЦ. Их должны были отремонтировать.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Горячая вода#Водоснабжение#СГК#Вода
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