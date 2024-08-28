На нескольких улицах Красноярска досрочно вернут горячую воду

Posted 28 августа, 07:05
Published 28 августа, 07:05
Modified 28 августа, 07:29
Updated 28 августа, 07:29
В СГК сообщили, что после проведения гидравлических испытаний они готовы вернуть горячую воду. 28 августа с 13:00 воду возвращают по следующим адресам:
Управляющим компаниям направили уведомления открыть входные задвижки в этих домах.
Горячую воду отключили в четырех районах с 22 до 31 августа. В СГК сообщают, что жители обращаются к ним с вопросами о досрочной подаче воды. Однако энергетики заявляют, что «заранее сказать об этом невозможно».