Почему красноярцы сидят без горячей воды?

Posted 1 сентября, 02:54
Published 1 сентября, 02:54
Modified 3 сентября, 06:35
Updated 3 сентября, 06:35
По сообщениям красноярцев, без водоснабжения остаются дома на Кольцевой, Высотной, Калинина, Карбышева, Мечникова, Стасовой, 60 лет Октября и так далее.
В части домов из крана вместо горячей идет холодная вода, например, на Словцова и Копылова.
В СГК сообщили, что в части домов до 2 сентября включительно воду должны были подавать по тупиковой схеме. Однако, по заявлению компании, УК не перенастроили оборудование. Заявляется, что специалисты продолжают работать с управляющими компаниями и привлекают администрации районов.
В домах, где вода недостаточно горячая, обещают сделать перерасчет.