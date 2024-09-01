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Posted 1 сентября, 02:54

Published 1 сентября, 02:54

Modified 3 сентября, 06:35

Updated 3 сентября, 06:35

Красноярцы до сих пор остаются без горячей воды

Почему красноярцы сидят без горячей воды?

1 сентября 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney

Красноярцы до сих пор остаются без горячей воды

Горячую воду в Свердловском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска должны были вернуть утром 31 августа, однако жители в соцсетях жалуются, что ее до сих пор нет.

По сообщениям красноярцев, без водоснабжения остаются дома на Кольцевой, Высотной, Калинина, Карбышева, Мечникова, Стасовой, 60 лет Октября и так далее.

В части домов из крана вместо горячей идет холодная вода, например, на Словцова и Копылова.

В СГК сообщили, что в части домов до 2 сентября включительно воду должны были подавать по тупиковой схеме. Однако, по заявлению компании, УК не перенастроили оборудование. Заявляется, что специалисты продолжают работать с управляющими компаниями и привлекают администрации районов.

В домах, где вода недостаточно горячая, обещают сделать перерасчет.

  • Воду в четырех районах отключили 22 августа. Утром 31 числа, когда водоснабжение должны были вернуть, красноярцы стали массово сообщать, что этого не произошло. Жители начали жаловаться в соцсетях СГК. Кто-то, например, говорил, что не стоит «ставить включение воды на выходные, так как УК не работают». Компания заявляла, что у управляющих компаний было два рабочих дня на открытие задвижек.
  • В часть домов пришлось изменить схему подачи горячей воды, поэтому вода может быть недостаточно горячей. По нескольким адресам отключение продлили из-за дефектов на сетях.
  • Много домов получили воду досрочно.
  • Плановых отключений воды в 2024 году больше не будет.
#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отключения#СГК#Вода
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