Почему красноярцы сидят без горячей воды?

В СГК сообщили, что в части домов до 2 сентября включительно воду должны были подавать по тупиковой схеме. Однако, по заявлению компании, УК не перенастроили оборудование. Заявляется, что специалисты продолжают работать с управляющими компаниями и привлекают администрации районов.