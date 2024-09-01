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Posted 1 сентября, 04:12

Published 1 сентября, 04:12

Modified 3 сентября, 16:45

Updated 3 сентября, 16:45

В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды

В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды

1 сентября 2024, 04:12
Фото: 1MI
Несколько домов и административных зданий Красноярска останутся без горячей воды еще на время.

В СГК сообщили, что из-за повреждений на сетях водоснабжения не будет

1 сентября до 12.00:

60 лет Октября, 97, 97/1

Матросова, 20, 20а, 20б

Свердловская, 3 ст. 4, 3 ст. 5

Марковского, 41, 43, 45, 45/1

Вокзальная, 12, 19, 21

Маркса, 134, 146, 148, 148а, 150

Мира, 107а, 109, 111, 115, 115а, 115а ст. 1, 117, 130, 140

Профсоюзов, 30, 32

Робеспьера, 20, 20а, 29

1 сентября до 20:00:

Киренского, 21а

2 сентября до 17.00:

Ленина, 21, 23, 25 28

Мира, 32

Урицкого, 52

Бограда, 12

  • Горячее водоснабжение в Свердловском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска отключили 22 августа и должны были вернуть утром 31 числа. Многие дома получили воду раньше.
  • По нескольким адресам, как стало известно, отключение продлили из-за повреждений на сетях.
  • Часть красноярцев жалуются, что и на других улицах нет горячей воды. В СГК заявляли, что УК не настроили оборудование, с сотрудниками управляющих компаний обещают работать.
  • Это последнее в 2024 году отключение горячей воды в Красноярске, которое проводится летом для подготовки теплосетей к зиме.
#Город#Люди#Общество#Красноярск#Ремонт#Горячая вода#СГК#Отключение#Вода
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