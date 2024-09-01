В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды

Posted 1 сентября, 04:12
Published 1 сентября, 04:12
Modified 3 сентября, 16:45
Updated 3 сентября, 16:45
В СГК сообщили, что из-за повреждений на сетях водоснабжения не будет
1 сентября до 12.00:
60 лет Октября, 97, 97/1
Матросова, 20, 20а, 20б
Свердловская, 3 ст. 4, 3 ст. 5
Марковского, 41, 43, 45, 45/1
Вокзальная, 12, 19, 21
Маркса, 134, 146, 148, 148а, 150
Мира, 107а, 109, 111, 115, 115а, 115а ст. 1, 117, 130, 140
Профсоюзов, 30, 32
Робеспьера, 20, 20а, 29
1 сентября до 20:00:
Киренского, 21а
2 сентября до 17.00:
Ленина, 21, 23, 25 28
Мира, 32
Урицкого, 52
Бограда, 12