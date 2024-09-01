В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды

Несколько домов и административных зданий Красноярска останутся без горячей воды еще на время.

В СГК сообщили, что из-за повреждений на сетях водоснабжения не будет 1 сентября до 12.00: 60 лет Октября, 97, 97/1 Матросова, 20, 20а, 20б Свердловская, 3 ст. 4, 3 ст. 5 Марковского, 41, 43, 45, 45/1 Вокзальная, 12, 19, 21 Маркса, 134, 146, 148, 148а, 150 Мира, 107а, 109, 111, 115, 115а, 115а ст. 1, 117, 130, 140 Профсоюзов, 30, 32 Робеспьера, 20, 20а, 29 1 сентября до 20:00: Киренского, 21а 2 сентября до 17.00: Ленина, 21, 23, 25 28 Мира, 32 Урицкого, 52 Бограда, 12 Горячее водоснабжение в Свердловском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска отключили 22 августа и должны были вернуть утром 31 числа. Многие дома получили воду раньше.

По нескольким адресам, как стало известно, отключение продлили из-за повреждений на сетях.

Часть красноярцев жалуются, что и на других улицах нет горячей воды. В СГК заявляли, что УК не настроили оборудование, с сотрудниками управляющих компаний обещают работать.

Это последнее в 2024 году отключение горячей воды в Красноярске, которое проводится летом для подготовки теплосетей к зиме.