Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров

Posted 1 сентября, 10:28
Published 1 сентября, 10:28
Modified 3 сентября, 08:04
Updated 3 сентября, 08:04
Судя по 2ГИС, она растянулась на 30 километров в районе деревни Кускун и Малая Кускунка. На карте показаны две аварии и дорожные работы.
Далее затор образовался в районе села Вознесенка.
Водители оставляют комментарии на карте. Люди злятся и интересуются, сколько придется стоять. Кто-то просит «покурить», а кто-то говорит, что ему еще потом до Москвы «чалить». Еще один пользователь пишет, что у «него есть полный грузовик картошки», и спрашивает, «у кого есть плита». А другой предлагает «отпустить детей и стариков».