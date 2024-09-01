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Posted 1 сентября, 10:28

Published 1 сентября, 10:28

Modified 3 сентября, 08:04

Updated 3 сентября, 08:04

Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров

Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров

1 сентября 2024, 10:28
Фото: 2gis.ru
Под Красноярском на трассе Р-255 образовалась огромная пробка в сторону города.

Судя по 2ГИС, она растянулась на 30 километров в районе деревни Кускун и Малая Кускунка. На карте показаны две аварии и дорожные работы.

Далее затор образовался в районе села Вознесенка.

Водители оставляют комментарии на карте. Люди злятся и интересуются, сколько придется стоять. Кто-то просит «покурить», а кто-то говорит, что ему еще потом до Москвы «чалить». Еще один пользователь пишет, что у «него есть полный грузовик картошки», и спрашивает, «у кого есть плита». А другой предлагает «отпустить детей и стариков».

Фото: 2gis.ru
  • В Красноярске пробки в выходные дни летом наблюдались регулярно. Машины часто стояли на Свердловской в сторону зоопарка «Роев ручей», «Столбов» и выезда из города.
  • В зоопарке, например, говорили «ПМ», что в летние месяцы у них действительно наплыв посетителей.
  • К концу выходных заторы наблюдались в сторону города.
  • Движение затрудняли и перекрытия из-за подготовки к строительству метро.
  • С началом осени в Красноярске, по данным властей, ожидаются 9-балльные пробки. На дороги выходит больше общественного транспорта, сезон отпусков, дач и каникул заканчивается, продолжаются дорожные ремонты, в центре из-за метро изменена схема движения.
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#Трасса#Авария#Ремонт#Пробка#Водители#2ГИС
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