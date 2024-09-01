Пробка под Красноярском растянулась на 30 километров

Водители оставляют комментарии на карте. Люди злятся и интересуются, сколько придется стоять. Кто-то просит «покурить», а кто-то говорит, что ему еще потом до Москвы «чалить». Еще один пользователь пишет, что у «него есть полный грузовик картошки», и спрашивает, «у кого есть плита». А другой предлагает «отпустить детей и стариков».