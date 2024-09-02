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Posted 2 сентября, 03:56

Published 2 сентября, 03:56

Modified 2 сентября, 04:01

Updated 2 сентября, 04:01

Житель края не смог купить футболку за 699 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

Житель края не смог купить футболку за 699 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

2 сентября 2024, 03:56
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В Красноярском крае в Ачинске покупатель не смог приобрести футболку в магазине одежды «Твое» за цену, которая была указана на полке.

С такой жалобой обратился житель Ачинска в Роспотребнадзор. По его словам, в магазине «Твое» он хотел купить футболку за 699 рублей, однако не смог этого сделать.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Мужчина заявил, что заявленная стоимость товара не совпадала с фактической ценой. В Роспотребнадзоре выяснили, что в магазине на полках были уложены футболки, над которыми висела надпись — «цена этой модели 699». При этом стоимость товаров была выше заявленной.

В ведомстве заявили, что продавец не должен размещать информацию, которая вводить клиента в заблуждение. В итоге магазину объявили предостережение.

  • До этого мы рассказывали о том, что красноярцу не продали футболку за 279 рублей и просили заплатить 4 тысячи.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Одежда#Магазин#Красноярский край#Ачинск#Роспотребнадзор#Цены
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