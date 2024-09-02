Житель края не смог купить футболку за 699 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

Мужчина заявил, что заявленная стоимость товара не совпадала с фактической ценой. В Роспотребнадзоре выяснили, что в магазине на полках были уложены футболки, над которыми висела надпись — «цена этой модели 699». При этом стоимость товаров была выше заявленной.