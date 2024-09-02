Житель края не смог купить футболку за 699 рублей и пожаловался в Роспотребнадзор

Posted 2 сентября, 03:56
Published 2 сентября, 03:56
Modified 2 сентября, 04:01
Updated 2 сентября, 04:01
С такой жалобой обратился житель Ачинска в Роспотребнадзор. По его словам, в магазине «Твое» он хотел купить футболку за 699 рублей, однако не смог этого сделать.
Мужчина заявил, что заявленная стоимость товара не совпадала с фактической ценой. В Роспотребнадзоре выяснили, что в магазине на полках были уложены футболки, над которыми висела надпись — «цена этой модели 699». При этом стоимость товаров была выше заявленной.
В ведомстве заявили, что продавец не должен размещать информацию, которая вводить клиента в заблуждение. В итоге магазину объявили предостережение.