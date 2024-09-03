prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 04:07

Published 3 сентября, 04:07

Modified 3 сентября, 06:03

Updated 3 сентября, 06:03

YouTube в России могут полностью заблокировать через несколько месяцев

YouTube в России могут полностью заблокировать через несколько месяцев

3 сентября 2024, 04:07
Фото: 1MI
В России уже через несколько месяцев могут полностью заблокировать YouTube. С таким прогнозом выступил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

В разговоре с «АиФ» Клименко подчеркнул, что официально российские власти не объявляли о блокировке видеохостинга. При этом многие пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube и сбои в его работе.

По прогнозам Германа Клименко, видеохостинг может проработать еще около 3-5 месяцев, после чего его могут заблокировать.

Он отметил, что сейчас Роскомнадзор использует различные технические средства, поэтому почти все сервисы VPN, которые есть в Google и Apple Store, не работают.

  • Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что YouTube собираются замедлить.
  • Красноярцы стали жаловаться на медленную работу YouTube с начала этого года. Они отмечали, что в приложении и на сайте не прогружаются обложки у роликов или видео очень долго загружалось.
  • Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин объяснял изданию «РИА Новости», что Youtube могут начать замедлять в ответ на блокировку региональных каналов ВГТРК.
  • После начала СВО Google сообщил отдельным провайдерам, что отключит в России часть серверов (GGC), которые позволяют ускорить загрузку сервисов компании, в том числе YouTube.
Читайте также:
У Telegram наблюдаются сбои в Красноярске и по всей РоссииSteam, банки и PornHub: рассказываем, что еще начало сбоить в России
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Интернет#Красноярский край#Россия#Роскомнадзор#Блокировка#YouTube
Подпишитесь
Популярное