YouTube в России могут полностью заблокировать через несколько месяцев

Posted 3 сентября, 04:07
Published 3 сентября, 04:07
Modified 3 сентября, 06:03
Updated 3 сентября, 06:03
В разговоре с «АиФ» Клименко подчеркнул, что официально российские власти не объявляли о блокировке видеохостинга. При этом многие пользователи жалуются на проблемы с доступом к YouTube и сбои в его работе.
По прогнозам Германа Клименко, видеохостинг может проработать еще около 3-5 месяцев, после чего его могут заблокировать.
Он отметил, что сейчас Роскомнадзор использует различные технические средства, поэтому почти все сервисы VPN, которые есть в Google и Apple Store, не работают.