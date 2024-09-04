«Вечный океан после дождя»: красноярка пожаловалась на потопы на нескольких улицах

«Проспект Мира» обратился за комментарием в управление дорог и благоустройства (УДИБ). В УДИБ нам сообщили, что ремонт на Павлова проводили 2 или 3 года назад. На улице нет ливневых канализаций, поэтому после появления луж туда должна приезжать откачивающая спецтехника.