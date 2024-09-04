«Вечный океан после дождя»: красноярка пожаловалась на потопы на нескольких улицах

Posted 4 сентября, 10:04
Published 4 сентября, 10:04
Modified 4 сентября, 10:06
Updated 4 сентября, 10:06
О проблеме «Проспекту Мира» рассказала одна из местных жительниц. Девушка отметила, что после ремонта улицу Павлова постоянно заливает во время дождей.
Красноярка отмечает, что после осадков автомобили не могут проехать по дороге и практически все тротуары топит водой с проезжей части. В итоге пешеходам негде ходить.
«Месяц назад после грозы я даже проехала на красный свет, потому что посчитала опасным останавливаться на светофоре, чтобы вода не попала в машину или двигатель не заглох».
Проблема затопления улиц после ремонта — это проблема. На улице Добролюбова (напротив Павлова, 40) вечный океан после дождя. Щорса (напротив стадиона, не доезжая Котовского) полностью заливает пешеходный переход. На Павлова на участке от Котовского до Щербаково — одна сплошная лужа!»
«Проспект Мира» обратился за комментарием в управление дорог и благоустройства (УДИБ). В УДИБ нам сообщили, что ремонт на Павлова проводили 2 или 3 года назад. На улице нет ливневых канализаций, поэтому после появления луж туда должна приезжать откачивающая спецтехника.
В департаменте градостроительства корреспонденту «ПМ» сказали, что в ближайшее время у них нет планов по реконструкции улицы Павлова.