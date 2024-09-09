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Posted 9 сентября, 04:25

Published 9 сентября, 04:25

Modified 9 сентября, 06:56

Updated 9 сентября, 06:56

В Красноярском крае кадет упал с 5 этажа. Его могли столкнуть

В Красноярском крае кадет упал с 5 этажа. Его могли столкнуть

9 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI
В Назарове с балкона 5 этажа упал 12-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице.

Все произошло 8 сентября в многоквартирном доме.

По версии следствия, днем мальчик был в гостях у своей сверстницы. Почувствовав недомогание, подросток лег на диван. Со слов мальчика, в какой-то момент он решил выйти на балкон и при невыясненных обстоятельства упал с высоты 5 этажа.

В краевом СК рассказали «Проспекту Мира», что мальчика в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Сейчас подросток находится в сознании. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

В ведомстве уточнили «ПМ», что подросток является воспитанником кадетского корпуса.

Как пишет телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на родственников пострадавшего, мальчика с балкона якобы столкнула сверстница.

Однако «Проспекту Мира» в СК такую информацию пока не подтвердили. Следователи планируют опросить пострадавшего и девочку.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Подросток#Назарово#Следком
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