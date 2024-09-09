В Красноярском крае кадет упал с 5 этажа. Его могли столкнуть

Posted 9 сентября, 04:25
Published 9 сентября, 04:25
Modified 9 сентября, 06:56
Updated 9 сентября, 06:56
Все произошло 8 сентября в многоквартирном доме.
По версии следствия, днем мальчик был в гостях у своей сверстницы. Почувствовав недомогание, подросток лег на диван. Со слов мальчика, в какой-то момент он решил выйти на балкон и при невыясненных обстоятельства упал с высоты 5 этажа.
В краевом СК рассказали «Проспекту Мира», что мальчика в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
Сейчас подросток находится в сознании. Предварительно, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.
В ведомстве уточнили «ПМ», что подросток является воспитанником кадетского корпуса.
Как пишет телеграм-канал Kras Mash со ссылкой на родственников пострадавшего, мальчика с балкона якобы столкнула сверстница.
Однако «Проспекту Мира» в СК такую информацию пока не подтвердили. Следователи планируют опросить пострадавшего и девочку.