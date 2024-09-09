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Posted 9 сентября, 06:00

Published 9 сентября, 06:00

Modified 12 сентября, 06:05

Updated 12 сентября, 06:05

В центре Красноярска BMW вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов

В центре Красноярска BMW вылетела на тротуар и едва не сбила пешеходов

9 сентября 2024, 06:00
Фото: ЧП Красноярск
В Красноярске водитель на BMW нарушил ПДД и чуть не сбил людей на тротуаре, которые собирались переходить пешеходный переход.

Видео опубликовали в «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как машина с видеорегистратором едет по полосе, предназначенной только для движения прямо, и поворачивает налево. Машина едва не врезается в «БМВ», которая ехала прямо.

Иномарка на скорости вылетает на тротуар, где стоят пешеходы, ждущие зеленого сигнала светофора. Трагедии удалось избежать, «БМВ» вырулила, а пешеходы разбежались, один из них упал.

Видео: ЧП Красноярск.

В полиции выяснили, что в этом случае виноват водитель «БМВ», так как нарушил ПДД: «проехал прямо по полосе, которая предусматривает только поворот налево, при этом совершив движение по тротуару, где находились пешеходы».

Инспекторы ДПС установили личность нарушителя — им оказался 30-летний красноярец. Против него составили два административных материала за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками (часть 1 статьи 12.16 КоАП РФ), и движение по тротуару (часть 2 статьи 12.16 КоАП РФ). Мужчине грозят штрафы на 2,5 тысячи рублей.

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#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Авария
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