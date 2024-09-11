В Красноярске пройдет бесплатный концерт с оркестром из Китая

В Красноярске в предстоящую субботу пройдет концерт с участием двух оркестров. Один из них приедет из Китая.

14 сентября в фанпарке «Бобровый лог» пройдет концерт «Музыка в горах». На сцену выйдут харбинский симфонический и красноярский камерный оркестры. Музыканты сыграют увертюру китайского композитора Ли Хуаньчжи «Праздник весны» и сюиту для джазового оркестра №2 Дмитрия Шостаковича. Концерт начнется в 14:00 и будет проходить на сцене между станцией канатной дороги К2 и комплексом «Мираж». Вход на мероприятие является свободным. Осенью в Красноярске выступят известные исполнители разных жанров. Выступать приедут Баста, «Руки вверх», Феофан, Дима Билан, Григорий Лепс и другие. Читайте также: Красноярский ТЮЗ откроется премьерой спектакля «Аладдин». Когда?