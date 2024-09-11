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Posted 11 сентября, 06:03

Published 11 сентября, 06:03

Modified 12 сентября, 06:46

Updated 12 сентября, 06:46

В Красноярске пройдет бесплатный концерт с оркестром из Китая

В Красноярске пройдет бесплатный концерт с оркестром из Китая

11 сентября 2024, 06:03
Фото: 1MI
В Красноярске в предстоящую субботу пройдет концерт с участием двух оркестров. Один из них приедет из Китая.

14 сентября в фанпарке «Бобровый лог» пройдет концерт «Музыка в горах». На сцену выйдут харбинский симфонический и красноярский камерный оркестры.

Музыканты сыграют увертюру китайского композитора Ли Хуаньчжи «Праздник весны» и сюиту для джазового оркестра №2 Дмитрия Шостаковича.

Концерт начнется в 14:00 и будет проходить на сцене между станцией канатной дороги К2 и комплексом «Мираж».

Вход на мероприятие является свободным.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музыка#Искусство#Бобровый лог#Концерт
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