В Красноярске пройдет бесплатный концерт с оркестром из Китая

Posted 11 сентября, 06:03
Published 11 сентября, 06:03
Modified 12 сентября, 06:46
Updated 12 сентября, 06:46
14 сентября в фанпарке «Бобровый лог» пройдет концерт «Музыка в горах». На сцену выйдут харбинский симфонический и красноярский камерный оркестры.
Музыканты сыграют увертюру китайского композитора Ли Хуаньчжи «Праздник весны» и сюиту для джазового оркестра №2 Дмитрия Шостаковича.
Концерт начнется в 14:00 и будет проходить на сцене между станцией канатной дороги К2 и комплексом «Мираж».
Вход на мероприятие является свободным.