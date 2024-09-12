В Красноярске уже 4 года рассматривают дело экс-министра соцполитики края Пашиновой

По версии следствия, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации похитила больше 4,2 миллиона рублей. Деньги выделили на покупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники приобрели для ветеранов более дешевые товары и присвоили оставшиеся средства себе. Пашинова, зная, что контракты не исполнены, подписала документы для перевода денег коммерческой фирме.