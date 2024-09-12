В Красноярске уже 4 года рассматривают дело экс-министра соцполитики края Пашиновой

Posted 12 сентября, 05:07
Published 12 сентября, 05:07
Modified 12 сентября, 12:48
Updated 12 сентября, 12:48
По версии следствия, с 2017 по 2018 год Наталья Колягина — первый заместитель Галины Пашиновой — вместе с тремя сотрудниками коммерческой организации похитила больше 4,2 миллиона рублей. Деньги выделили на покупку подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники приобрели для ветеранов более дешевые товары и присвоили оставшиеся средства себе. Пашинова, зная, что контракты не исполнены, подписала документы для перевода денег коммерческой фирме.
В отношении экс-министра соцполитики завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статья 286 УК РФ). В 2020 году дело передали в Центральный районный суд.
Отметим, что уголовное дело в отношении Галины Пашиновой рассматривается уже 4 года. Как утверждает ИА «Запад24», процессы якобы постоянно откладывают по разным причинам.
«Скорее всего, фигуранты дела намеренно затягивают сроки рассмотрения для того, чтобы истекли сроки привлечения подсудимых к ответственности», — отмечает ИА «Запад24».
«Проспекту Мира» в краевой прокуратуре сообщили, что на данный момент раскрывать информацию по уголовному делу ведомство не может.
«Можем сказать, что расследование контролируется нами по-прежнему, делом занимаемся».