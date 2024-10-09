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Центральный районный суд

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Октябрь
Экс-министру соцполитики края дали условный срок за аферу с подарками для ветеранов
9 октября, 02:39
Сентябрь
В Красноярске арестовали главу компании по делу о хищении 900 миллионов у Минобороны
18 сентября, 01:32
В Красноярске уже 4 года рассматривают дело экс-министра соцполитики края Пашиновой
12 сентября, 05:07
Август
В Красноярске начали судить экс-замминистра экологии из-за выбора мусорного оператора
Центральный районный суд Красноярска начал рассматривать уголовное дело против бывшего замминистра экологии края Игоря Варфоломеева.
8 августа, 01:58
Быков не смог обжаловать приговор за расстрел бизнесмена на улице
Адвокат бизнесмена и политика Анатолия Быкова, осужденного на 20 лет строгого режима, пытался обжаловать один из приговоров. Однако суд оставил решение без изменений.
2 августа, 05:43
Июль
С Александра Глискова сняли статус «склонный к побегу». Но домой не отпустили
26 июля, 10:51
Бывший помощник Глискова и прокурор поссорились в суде из-за вопросов
23 июля, 10:51
Не знает или не помнит. В суде над Глисковым допросили вице-губернатора Пономаренко. Вот что он рассказал
23 июля, 09:40
«Мне пояснить нечего»: мэр Красноярска Логинов снова не пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 06:42
Вице-губернатор Сергей Пономаренко пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 04:34
Александра Глискова увезли из суда в травмпункт. Заседание отменили
22 июля, 04:58
Июнь
Нож, шприц и электрошокер: приставы рассказали, что жители края хотели пронести в суд
Приставы рассказали, какие предметы жители Красноярского края пытались пронести на заседания в судах в 2024 году.
20 июня, 03:05
Май
Глисков и прокурор наехали друг на друга в зале суда
21 мая, 10:31
На суде над Глисковым допросили осужденного экс-депутата Титова
20 мая, 09:17
Апрель
Уголовное дело против депутата Александра Глискова направили в суд
9 апреля, 01:54
Март
Телеведущему Максиму Гуревичу запросили три года колонии
26 марта, 07:46
Ноябрь 2023
Глава краевого центра помощи бизнесу получил условный срок за присвоение 6 миллионов
В Красноярске огласили приговор бывшему гендиректору «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» Александру Граматунову по делу о хищении 6 млн рублей.
23 ноября 2023, 04:44
«Хочу, чтобы это быстрее закончилось»: начался суд над телеведущим Максимом Гуревичем
9 ноября 2023, 07:29
Назначен суд по мере пресечения депутату Глискову
2 ноября 2023, 07:19

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