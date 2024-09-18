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Posted 18 сентября, 05:04

Published 18 сентября, 05:04

Modified 18 сентября, 05:06

Updated 18 сентября, 05:06

Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением лично главам районов

Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением лично главам районов

18 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI
В Красноярске 18 сентября с 17:00 до 19:00 пройдет «горячая линия». Красноярцы могут пожаловаться на отсутствие теплоснабжения или на бездействие управляющей компании.

Телефоны «прямых линий» по районам:

  • Свердловский — 261-98-90
  • Центральный — 227-38-76
  • Кировский — 222-37-37
  • Октябрьский — 247-01-47
  • Советский — 269-45-45
  • Железнодорожный — 221-20-48
  • Ленинский — 264-19-26

Отопление в городе включили 12 сентября. Это самое раннее подключение за несколько лет. В мэрии сообщали, что десятки домов Красноярска остаются без отопления, а красноярцы жаловались на бездействия УК.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление#Жалобы#Управляющие компании
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