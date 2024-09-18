Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением лично главам районов
18 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI
В Красноярске 18 сентября с 17:00 до 19:00 пройдет «горячая линия». Красноярцы могут пожаловаться на отсутствие теплоснабжения или на бездействие управляющей компании.
Телефоны «прямых линий» по районам:
Свердловский — 261-98-90
Центральный — 227-38-76
Кировский — 222-37-37
Октябрьский — 247-01-47
Советский — 269-45-45
Железнодорожный — 221-20-48
Ленинский — 264-19-26
Отопление в городе включили 12 сентября. Это самое раннее подключение за несколько лет. В мэрии сообщали, что десятки домов Красноярска остаются без отопления, а красноярцы жаловались на бездействия УК.