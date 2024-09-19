В Красноярском крае утвердили исторически низкую квоту на трудовых мигрантов

Заявку для привлечения иностранных работников должны составлять сами работодатели. При этом, согласно постановлению Правительства РФ, число мигрантов не должно превышать определённой доли среди всех работников. Так, в строительстве работодатели могут задействовать до 80% иностранцев, в лесозаготовке — до 50% и так далее.