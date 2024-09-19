В Красноярском крае утвердили исторически низкую квоту на трудовых мигрантов

Posted 19 сентября, 07:38
Published 19 сентября, 07:38
Modified 19 сентября, 08:06
Updated 19 сентября, 08:06
Как сообщили в министерстве, в 2025 году в регионе квота на трудоустройство из стран с визовым порядком въезда (Китай, Турция, Сербия и другие) составит всего около 500 человек.
Как уточнили «Проспекту Мира» в министерстве, это незначительно ниже прошлогоднего показателя, но в 10 раз меньше, чем в 2015 году. Тогда квоту получали больше 5 тысяч иностранцев.
В ведомстве заявляют, что программа по сокращению трудовых мигрантов реализуется несколько лет, чтобы «обеспечивать национальную безопасность», а россияне имели «первоочередное право на трудоустройство».
Заявку для привлечения иностранных работников должны составлять сами работодатели. При этом, согласно постановлению Правительства РФ, число мигрантов не должно превышать определённой доли среди всех работников. Так, в строительстве работодатели могут задействовать до 80% иностранцев, в лесозаготовке — до 50% и так далее.
Как уточнили в ведомстве, квоты трудоустройства не распространяются на жителей СНГ. Граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и прочих стран содружества въезжают в РФ и работают по другим условиям.