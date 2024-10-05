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Трудоустройство

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Октябрь
В Красноярском крае в два раза увеличат Богучанский алюминиевый завод
5 октября, 04:04
Сентябрь
В Красноярском крае утвердили исторически низкую квоту на трудовых мигрантов
19 сентября, 07:38
Июль
Повара попали в топ-3 дефицитных специалистов в Красноярском крае
15 июля, 07:07
Апрель
Запретят ли мигрантам в Красноярске таксовать и торговать, как в Новосибирске?
16 апреля, 09:54
Февраль
Зарплаты в крае выросли на 19% за год, но работников все равно не хватает. Почему?
За 2023 год размеры зарплат, которые предлагают работникам в Красноярском крае, выросли на 19%. Рассказываем, как изменился рынок труда.
27 февраля, 07:09
Январь
Красивые или умные: аналитики рассказали, кому проще построить карьеру
Большинство работодателей считают привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры.
15 января, 01:05

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