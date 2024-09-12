prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 05:59

Published 12 сентября, 05:59

Modified 13 сентября, 04:52

Updated 13 сентября, 04:52

Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов

Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов

12 сентября 2024, 05:59
Фото: t.me/krksledkom
В Красноярске 8 участников экстремистского сообщества отправили под стражу. Семеро из них оказались подростками.

По версии следствия, двое красноярцев и двое железногорцев создали у себя в городе сообщество против «антифашистов» и нерусских людей. Познакомившись, они решили объединиться. Заявляется, что на встречах с другими участниками основатели пропагандировали насилие в отношении антифашистов и нерусских людей.

По информации СК, четверо подозреваемых в июне избили нерусского 49-летнего жителя Железногорска. Еще их подозревают в нанесении националистических изображений и надписей на стене дома в городе.

10 сентября молодых людей задержали и провели обыски в их домах. Там, как утверждается, нашли предметы с изображением свастики и различные виды оружия.

11 сентября Железнодорожный районный суд решил на два месяца отправить под стражу 8 фигурантов. Они будут находиться под арестом как минимум до 9 ноября этого года.

«Проспекту Мира» в следкоме уточнили, что из 8 обвиняемых только один является совершеннолетним — ему 19 лет.

«7 обвиняемых — несовершеннолетние. Только одному из них 16 лет, все остальным по 17 лет».

В отношении четверых возбуждено уголовное дело об организации и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статья 282.1 УК РФ), еще четырех человек обвиняют в участии в сообществе (часть 2 статья 282.1 УК РФ).

Читайте также:
Жителю Канска дали 7 лет за призывы к подрыву Крымского моста и насилию над русскимиВ Красноярском крае прошли суды над жителями, которые «призывали» к революцииНа жителя Красноярска завели уголовку за призыв сжечь полицейских «как Жанну д’Арк»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Экстремизм#Арест#Красноярский край#Железногорск#СК#Уголовное дело#Железнодорожный суд
Подпишитесь
Популярное