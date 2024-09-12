Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов

По версии следствия, двое красноярцев и двое железногорцев создали у себя в городе сообщество против «антифашистов» и нерусских людей. Познакомившись, они решили объединиться. Заявляется, что на встречах с другими участниками основатели пропагандировали насилие в отношении антифашистов и нерусских людей.