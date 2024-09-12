Красноярских подростков арестовали за движение против мигрантов

Posted 12 сентября, 05:59
Published 12 сентября, 05:59
Modified 13 сентября, 04:52
Updated 13 сентября, 04:52
По версии следствия, двое красноярцев и двое железногорцев создали у себя в городе сообщество против «антифашистов» и нерусских людей. Познакомившись, они решили объединиться. Заявляется, что на встречах с другими участниками основатели пропагандировали насилие в отношении антифашистов и нерусских людей.
По информации СК, четверо подозреваемых в июне избили нерусского 49-летнего жителя Железногорска. Еще их подозревают в нанесении националистических изображений и надписей на стене дома в городе.
10 сентября молодых людей задержали и провели обыски в их домах. Там, как утверждается, нашли предметы с изображением свастики и различные виды оружия.
11 сентября Железнодорожный районный суд решил на два месяца отправить под стражу 8 фигурантов. Они будут находиться под арестом как минимум до 9 ноября этого года.
«Проспекту Мира» в следкоме уточнили, что из 8 обвиняемых только один является совершеннолетним — ему 19 лет.
«7 обвиняемых — несовершеннолетние. Только одному из них 16 лет, все остальным по 17 лет».
В отношении четверых возбуждено уголовное дело об организации и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статья 282.1 УК РФ), еще четырех человек обвиняют в участии в сообществе (часть 2 статья 282.1 УК РФ).