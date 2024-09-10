Красноярских подростков осудят за избиение нерусского и движение против мигрантов

Posted 10 сентября, 07:15
Published 10 сентября, 07:15
Modified 13 сентября, 04:53
Updated 13 сентября, 04:53
По версии краевого СК, двое 17-летних красноярцев подозреваются в создании сообщества против «антифашистов» и нерусских людей.
В ведомстве утверждают, что в это же время 17-летний и 19-летний жители Железногорска создали аналогичное сообщество, а затем решили объединиться.
«Познакомившись, молодые люди решили „объединить“ свои усилия и создали единое экстремистское сообщество в Красноярском крае», — сообщили «Проспекту Мира» в краевом СК.
Заявляется, что основатели сообщества на встречах с другими участниками пропагандировали насилие в отношении антифашистов и нерусских людей.
В итоге, по данным СК, четверо подозреваемых напали на нерусского жителя Железногорска. Корреспонденту «ПМ» в ведомстве сказали, что в июне молодые люди избили 49-летнего мужчину — они пинали его ногами.
Еще их подозревают в нанесении националистических изображений и надписей на стене дома в городе.
10 сентября молодых людей задержали и провели обыски в их домах. Там, как утверждается, нашли предметы с изображением свастики, пневматические винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, бейсбольную биту и перцовые баллончики. По версии следствия, подозреваемые планировали использовать оружие для нападения на людей.
В отношении четверых возбуждено уголовное дело об организации и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статья 282.1 УК РФ), еще четырех человек подозревают в участии в сообществе (часть 2 статья 282.1 УК РФ).
Сейчас ищут других возможных участников.