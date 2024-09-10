Красноярских подростков осудят за избиение нерусского и движение против мигрантов

10 сентября молодых людей задержали и провели обыски в их домах. Там, как утверждается, нашли предметы с изображением свастики, пневматические винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, бейсбольную биту и перцовые баллончики. По версии следствия, подозреваемые планировали использовать оружие для нападения на людей.