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Posted 10 сентября, 07:15

Published 10 сентября, 07:15

Modified 13 сентября, 04:53

Updated 13 сентября, 04:53

Красноярских подростков осудят за избиение нерусского и движение против мигрантов

Красноярских подростков осудят за избиение нерусского и движение против мигрантов

10 сентября 2024, 07:15
Фото: t.me/krksledkom
Четверо жителей Красноярска и Железногорска подозреваются в создании и руководстве экстремистским сообществом. Трое из них — несовершеннолетние, четвертому — 19 лет.

По версии краевого СК, двое 17-летних красноярцев подозреваются в создании сообщества против «антифашистов» и нерусских людей.

В ведомстве утверждают, что в это же время 17-летний и 19-летний жители Железногорска создали аналогичное сообщество, а затем решили объединиться.

«Познакомившись, молодые люди решили „объединить“ свои усилия и создали единое экстремистское сообщество в Красноярском крае», — сообщили «Проспекту Мира» в краевом СК.

Заявляется, что основатели сообщества на встречах с другими участниками пропагандировали насилие в отношении антифашистов и нерусских людей.

В итоге, по данным СК, четверо подозреваемых напали на нерусского жителя Железногорска. Корреспонденту «ПМ» в ведомстве сказали, что в июне молодые люди избили 49-летнего мужчину — они пинали его ногами.

Еще их подозревают в нанесении националистических изображений и надписей на стене дома в городе.

Видео: t.me/krksledkom.

10 сентября молодых людей задержали и провели обыски в их домах. Там, как утверждается, нашли предметы с изображением свастики, пневматические винтовку и пистолет, патроны, мачете, ножи, кастеты, бейсбольную биту и перцовые баллончики. По версии следствия, подозреваемые планировали использовать оружие для нападения на людей.

В отношении четверых возбуждено уголовное дело об организации и руководстве экстремистским сообществом (часть 1 статья 282.1 УК РФ), еще четырех человек подозревают в участии в сообществе (часть 2 статья 282.1 УК РФ).

Сейчас ищут других возможных участников.

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