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Posted 22 сентября, 10:43

Published 22 сентября, 10:43

Modified 22 сентября, 19:02

Updated 22 сентября, 19:02

Красноярец обругал людей за просмотр тиктоков на улице без наушников

Слушайте музыку и смотрите тиктоки в наушниках, если вы на улице! Мнение красноярца

22 сентября 2024, 10:43
Фото: freepik.com / Антон Шаталов

Красноярец обругал людей за просмотр тиктоков на улице без наушников

Красноярец и архитектор Антон Шаталов высказался на тему шума в общественных местах.

Шаталов посвятил этому пост в своем телеграм-канале. Он написал, что вернулся с «кавказкой командировки» и хочет «вложиться в социальный проект».

«В социальный проект по объяснению нашим гражданам, что слушать музыку, смотреть фильмы на телефоне, а главное, листать тиктоки нужно в наушниках, [блин]. В общественных местах не стоит общаться с людьми по телефону на громкой просто так. А голосовые сообщения лучше слушать прижав трубку к уху», — пишет архитектор.

Шаталов поделился, что сосед в самолете вел себя очень шумно, и его это раздражало. Но всем вокруг «было норм».

«Сосед в самолёте сначала громко болтал со всей своей семьёй по видео. А когда взлетели переключился на сериальчик. И всем вокруг норм. На Кавказе это в порядке вещей. Меня страшно бесит, что такое поведение становится нормой и у нас».

В конце поста Шаталов попросил поставить людей смайлик огня, если их тоже бесит такое поведение. Пост набрал 161 такую реакцию.

А вас бесит подобное?
Проголосовало: 30 чел.
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