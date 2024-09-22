Слушайте музыку и смотрите тиктоки в наушниках, если вы на улице! Мнение красноярца

Posted 22 сентября, 10:43
Published 22 сентября, 10:43
Modified 22 сентября, 19:02
Updated 22 сентября, 19:02
Шаталов посвятил этому пост в своем телеграм-канале. Он написал, что вернулся с «кавказкой командировки» и хочет «вложиться в социальный проект».
«В социальный проект по объяснению нашим гражданам, что слушать музыку, смотреть фильмы на телефоне, а главное, листать тиктоки нужно в наушниках, [блин]. В общественных местах не стоит общаться с людьми по телефону на громкой просто так. А голосовые сообщения лучше слушать прижав трубку к уху», — пишет архитектор.
Шаталов поделился, что сосед в самолете вел себя очень шумно, и его это раздражало. Но всем вокруг «было норм».
«Сосед в самолёте сначала громко болтал со всей своей семьёй по видео. А когда взлетели переключился на сериальчик. И всем вокруг норм. На Кавказе это в порядке вещей. Меня страшно бесит, что такое поведение становится нормой и у нас».
В конце поста Шаталов попросил поставить людей смайлик огня, если их тоже бесит такое поведение. Пост набрал 161 такую реакцию.