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Posted 23 сентября, 02:46

Published 23 сентября, 02:46

Modified 23 сентября, 02:46

Updated 23 сентября, 02:46

Красноярские дети и подростки стали чаще страдать от ожирения

В Красноярском крае выросла заболеваемость ожирением среди детей и подростков

23 сентября 2024, 02:46
Фото: Нейросеть

Красноярские дети и подростки стали чаще страдать от ожирения

В Красноярском крае выросло число детей и подростков, страдающих от ожирения. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в 2023 году ожирение нашли почти у 6 тысяч детей и подростков.

Для сравнения: в 2022 году в крае ожирение диагностировали 5358 детям и подросткам, в 2021 — 4269.

В минувшем году такой диагноз в 1,7 раза чаще фиксировался у подростков от 15 до 17 лет, чем у детей до 14.

Среди подростков уровень заболеваемости превысил краевой показатель в 13 территориях региона: в Дивногорске, Лесосибирске, Назарово, Сосновоборске, Шарыпово, а также в Большеулуйском, Енисейском, Идринском, Ирбейском, Северо-Енисейском, Ужурском, Уярском и Шушенском районах.

Среди детей уровень заболеваемости превышен в 14 территориях края, в том числе в Красноярске и Бородино, в Боготольском, Партизанском и Эвенкийском районах.

По словам специалистов, при ожирении появляются различные заболевания, которые тяжело вылечить.

У детей, страдающих ожирением, низкий уровень витамина D в сыворотке крови — этот витамин поддерживает здоровье костей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Дети#Красноярский край#Подростки#Роспотребнадзор#Ожирение
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