В Красноярском крае выросла заболеваемость ожирением среди детей и подростков

Posted 23 сентября, 02:46
Published 23 сентября, 02:46
Modified 23 сентября, 02:46
Updated 23 сентября, 02:46
По данным ведомства, в 2023 году ожирение нашли почти у 6 тысяч детей и подростков.
Для сравнения: в 2022 году в крае ожирение диагностировали 5358 детям и подросткам, в 2021 — 4269.
В минувшем году такой диагноз в 1,7 раза чаще фиксировался у подростков от 15 до 17 лет, чем у детей до 14.
Среди подростков уровень заболеваемости превысил краевой показатель в 13 территориях региона: в Дивногорске, Лесосибирске, Назарово, Сосновоборске, Шарыпово, а также в Большеулуйском, Енисейском, Идринском, Ирбейском, Северо-Енисейском, Ужурском, Уярском и Шушенском районах.
Среди детей уровень заболеваемости превышен в 14 территориях края, в том числе в Красноярске и Бородино, в Боготольском, Партизанском и Эвенкийском районах.
По словам специалистов, при ожирении появляются различные заболевания, которые тяжело вылечить.
У детей, страдающих ожирением, низкий уровень витамина D в сыворотке крови — этот витамин поддерживает здоровье костей.