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Posted 29 сентября, 04:19

Published 29 сентября, 04:19

Modified 29 сентября, 04:57

Updated 29 сентября, 04:57

В Красноярске отменят несколько дачных электричек

В Красноярске отменят несколько дачных электричек. Когда и какие?

29 сентября 2024, 04:19
Фото: КрасЖД

В Красноярске отменят несколько дачных электричек

С 1 октября меняется движение электричек, сообщает КрасЖД. Публикуем новое расписание.

В связи с завершением дачного сезона с первого дня октбря перестанут курсировать:

  • субботняя электричка Красноярск — Снежница — Красноярск;
  • дачные поезда до Кемчуга, Снежницы, Зеледеево, Камарчаги;
  • электричка Кача — Красноярск в выходные.

Теперь поезд Кача — Камарчага по субботам и воскресеньям будет отправляться один раз в день в 16:16.

Электропоезд Красноярск Северный — Красноярск будет отправляться каждый день, кроме субботы, в 8:24. По субботам в это же время он проследует со станции Красноярск Северный до Зеледеево;

Утренний поезд Красноярск — Зеледеево — Красноярск будет ходить только по будням. Отправление из Красноярска в 07:45, из Зеледеево в 13:17.

  • Ранее мы рассказывали, куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска на ноябрьские праздники.
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