В Красноярске отменят несколько дачных электричек. Когда и какие?

Posted 29 сентября, 04:19
Published 29 сентября, 04:19
Modified 29 сентября, 04:57
Updated 29 сентября, 04:57
В связи с завершением дачного сезона с первого дня октбря перестанут курсировать:
Теперь поезд Кача — Камарчага по субботам и воскресеньям будет отправляться один раз в день в 16:16.
Электропоезд Красноярск Северный — Красноярск будет отправляться каждый день, кроме субботы, в 8:24. По субботам в это же время он проследует со станции Красноярск Северный до Зеледеево;
Утренний поезд Красноярск — Зеледеево — Красноярск будет ходить только по будням. Отправление из Красноярска в 07:45, из Зеледеево в 13:17.
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