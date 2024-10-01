В Красноярске дорожники заасфальтировали колодец. Его пришлось ломать

Posted 1 октября, 11:46
Published 1 октября, 11:46
Modified 1 октября, 12:02
Updated 1 октября, 12:02
Инцидент произошел еще 21 сентября. Посреди дороги вздыбился асфальт, откуда бежала вода. В «Краскоме» сообщили, что течь произошла из-за засора канализации, потому что дорожно-ремонтные службы закатали колодец закатали в асфальт.
«Из закатанного в асфальт колодца выпал бетон, на котором собрались тряпки», — рассказали «Проспекту Мира» в «Краскоме».
Засор устранили, для этого коммунальщикам пришлось повредить железобетонную конструкцию. Ее обещают вскоре сделать — работы поставили в план, а на участке установили предупреждающий знак.
Как сообщил «ПМ» читатель, знак не справляется со своей функцией — в один момент он почему-то оказался на обочине.
В «Краскоме» сообщают, что периодически дорожно-ремонтные службы подходят к работе безответственно и закатывают в асфальт канализационные люки.
Коммунальщики пытаются с этим бороться. Так, на скандальном Копыловском мосту подрядчики закатали колодец в асфальт и засорили коллектор. Тогда ремонтников заставили все чистить под контролем мэрии города.
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