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Posted 1 октября, 11:46

Published 1 октября, 11:46

Modified 1 октября, 12:02

Updated 1 октября, 12:02

В Красноярске дорожники заасфальтировали колодец. Его пришлось ломать

В Красноярске дорожники заасфальтировали колодец. Его пришлось ломать

1 октября 2024, 11:46
Фото: prmira.ru
В Красноярске около дома №43 на Кирова дорожники заасфальтированный колодец. На участке произошла авария, поэтому коммунальщикам пришлось его ломать.

Инцидент произошел еще 21 сентября. Посреди дороги вздыбился асфальт, откуда бежала вода. В «Краскоме» сообщили, что течь произошла из-за засора канализации, потому что дорожно-ремонтные службы закатали колодец закатали в асфальт.

«Из закатанного в асфальт колодца выпал бетон, на котором собрались тряпки», — рассказали «Проспекту Мира» в «Краскоме».

Засор устранили, для этого коммунальщикам пришлось повредить железобетонную конструкцию. Ее обещают вскоре сделать — работы поставили в план, а на участке установили предупреждающий знак.

Как сообщил «ПМ» читатель, знак не справляется со своей функцией — в один момент он почему-то оказался на обочине.

Видео: prmira.ru.

В «Краскоме» сообщают, что периодически дорожно-ремонтные службы подходят к работе безответственно и закатывают в асфальт канализационные люки.

Коммунальщики пытаются с этим бороться. Так, на скандальном Копыловском мосту подрядчики закатали колодец в асфальт и засорили коллектор. Тогда ремонтников заставили все чистить под контролем мэрии города.

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