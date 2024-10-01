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Posted 1 октября, 01:52

Published 1 октября, 01:52

Modified 1 октября, 02:14

Updated 1 октября, 02:14

В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса

В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса

1 октября 2024, 01:52
Фото: 1MI
Стали известны адреса домов в Красноярске, в которых в течение сегодняшнего дня ожидаются перебои с отоплением.

Сегодня, 1 октября, СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ провели еще 26 сентября.

Предполагается, что с 6 до 22 часов будет временно ограничено теплоснабжение в Ленинском и Кировском районах.

В диспетчерской службе 005 назвали адреса, по которым возможны перебои с отоплением.

  • Автомобилистов 68, 70, 70а, 70а к1, 72, 141а;
  • Амурская;
  • Апрельская;
  • Аральская;
  • Бийская;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Борисевича;
  • Волжская;
  • Глинки 37г/1, 37д, 37д ст3, 37д ст4, 37ж, 46, 46 ст11, 46 ст9, 51;
  • Говорова;
  • Даурская;
  • Заводской проезд;
  • Инициаторов;
  • Квартальная;
  • Кишинёвская;
  • Кутузова 1ст27, 1ст37, 1ст41, 1ст84, 1ст85;
  • Львовская;
  • Малая;
  • Машиностроителей;
  • Минина 123, 123а, 125;
  • Нерчинская;
  • Пожарского 158, 160, 162, 164, 166, 168;
  • Ровная;
  • Свободная;
  • Семафорная 491а ст2, 491а ст3, 491а ст4, 491а ст7, 491а ст10;
  • Спортивная 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 192а, 194;
  • Тамбовская;
  • Тобольская;
  • Томская 4ст18, 4а ст13;
  • Турбинная;
  • Учумская;
  • Читинская;
  • Шевченко;
  • Ширинская;
  • Энергетиков.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отопление#Ленинский район#Кировский район#СГК
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