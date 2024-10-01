В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса

Posted 1 октября, 01:52
Published 1 октября, 01:52
Modified 1 октября, 02:14
Updated 1 октября, 02:14
Сегодня, 1 октября, СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ провели еще 26 сентября.
Предполагается, что с 6 до 22 часов будет временно ограничено теплоснабжение в Ленинском и Кировском районах.
В диспетчерской службе 005 назвали адреса, по которым возможны перебои с отоплением.
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