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Posted 3 октября, 03:16

Published 3 октября, 03:16

Modified 3 октября, 03:16

Updated 3 октября, 03:16

В Красноярском крае строитель заплатит клиенту 615 тысяч за некачественную баню

В Красноярском крае строитель заплатит клиенту 615 тысяч за некачественную баню

3 октября 2024, 03:16
Фото: 1MI
Жительница Красноярского края отсудила у подрядчика 615 тысяч рублей за некачественное строительство бани. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам жительницы Ачинска, в 2023 году она заключила с индивидуальным предпринимателем договор на строительство бани.

В список работ входило: заливка фундамента, строительство бани из бруса под крышу. После заключения договора женщина заплатила аванс в 200 тысяч рублей.

Однако еще в самом начале строительства жительница Ачинска заметила недостатки при заливке фундамента. Подрядчик замечания проигнорировал и в какой-то момент перестал отвечать на звонки.

В итоге клиентка обратилась в суд. Экспертиза показала, что строители нарушили технологию заливки бетона, что привело к образованию пустот, трещин, неровностей по высоте и уровню. Кроме того, рабочие не сделали слуховые окна и отверстия для канализации и водопровода.

В результате подрядчик должен выплатить жительнице Ачинска 615 тысяч рублей: 200 000 рублей — авансовый платеж, 200 000 рублей — неустойка, 10 000 рублей — моральный вред, 205 000 рублей — штраф.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Суд#Строительство#Красноярский край#Ачинск#Роспотребнадзор
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