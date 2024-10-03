В Красноярском крае строитель заплатит клиенту 615 тысяч за некачественную баню

В итоге клиентка обратилась в суд. Экспертиза показала, что строители нарушили технологию заливки бетона, что привело к образованию пустот, трещин, неровностей по высоте и уровню. Кроме того, рабочие не сделали слуховые окна и отверстия для канализации и водопровода.