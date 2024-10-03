В Красноярском крае строитель заплатит клиенту 615 тысяч за некачественную баню

Posted 3 октября, 03:16
Published 3 октября, 03:16
Modified 3 октября, 03:16
Updated 3 октября, 03:16
По словам жительницы Ачинска, в 2023 году она заключила с индивидуальным предпринимателем договор на строительство бани.
В список работ входило: заливка фундамента, строительство бани из бруса под крышу. После заключения договора женщина заплатила аванс в 200 тысяч рублей.
Однако еще в самом начале строительства жительница Ачинска заметила недостатки при заливке фундамента. Подрядчик замечания проигнорировал и в какой-то момент перестал отвечать на звонки.
В итоге клиентка обратилась в суд. Экспертиза показала, что строители нарушили технологию заливки бетона, что привело к образованию пустот, трещин, неровностей по высоте и уровню. Кроме того, рабочие не сделали слуховые окна и отверстия для канализации и водопровода.
В результате подрядчик должен выплатить жительнице Ачинска 615 тысяч рублей: 200 000 рублей — авансовый платеж, 200 000 рублей — неустойка, 10 000 рублей — моральный вред, 205 000 рублей — штраф.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93