В Турции поймали красноярку, обвиняемую в мошенничестве. Она похитила 150 млн

Однако женщина похитила деньги и сбежала за границу. Ущерб составил больше 150 миллионов рублей. Красноярку объявили в международный розыск, а в 2022 году ее задержали в Турции. Два года она находилась под стражей до того момента, пока не было принято решение об ее экстрадиции.