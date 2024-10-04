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Posted 4 октября, 02:31

Published 4 октября, 02:31

Modified 4 октября, 03:57

Updated 4 октября, 03:57

В Турции задержали красноярку, обвиняемую в краже 150 млн из банка

В Турции поймали красноярку, обвиняемую в мошенничестве. Она похитила 150 млн

4 октября 2024, 02:31
Фото: t.me/mediamvd

В Турции задержали красноярку, обвиняемую в краже 150 млн из банка

Из Турции в Россию доставили жительницу Красноярского края, обвиняемую в мошенничестве. Женщина была в международном розыске.

Турецкая полиция передала российским представителям Интерпола жительницу Красноярского края Ольгу А. Женщина была в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

Видео: t.me/mediamvd.

По версии следователей, в 2018 году красноярка, работая в должности управляющей дополнительного офиса коммерческого банка, пообещала клиенту перевести его средства на другой счет с более выгодными условиями.

Однако женщина похитила деньги и сбежала за границу. Ущерб составил больше 150 миллионов рублей. Красноярку объявили в международный розыск, а в 2022 году ее задержали в Турции. Два года она находилась под стражей до того момента, пока не было принято решение об ее экстрадиции.

«Проспекту Мира» в краевом МВД сообщили, что женщину еще не доставили в Красноярск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

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