В Турции поймали красноярку, обвиняемую в мошенничестве. Она похитила 150 млн

Posted 4 октября, 02:31
Published 4 октября, 02:31
Modified 4 октября, 03:57
Updated 4 октября, 03:57
Турецкая полиция передала российским представителям Интерпола жительницу Красноярского края Ольгу А. Женщина была в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
По версии следователей, в 2018 году красноярка, работая в должности управляющей дополнительного офиса коммерческого банка, пообещала клиенту перевести его средства на другой счет с более выгодными условиями.
Однако женщина похитила деньги и сбежала за границу. Ущерб составил больше 150 миллионов рублей. Красноярку объявили в международный розыск, а в 2022 году ее задержали в Турции. Два года она находилась под стражей до того момента, пока не было принято решение об ее экстрадиции.
«Проспекту Мира» в краевом МВД сообщили, что женщину еще не доставили в Красноярск. Ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93