Красноярцы поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника

Posted 4 октября, 03:48
Published 4 октября, 03:48
Modified 4 октября, 08:15
Updated 4 октября, 08:15
В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит штрафы за выгул опасных собак без поводка и намордника. Физическим лицам за нарушения грозит штраф до 3 тысяч рублей, для юрлиц — до 10 тысяч рублей.
В список опасных пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака, тибетский мастиф, ротвейлер, немецкая овчарка и т. д.
Как показали результаты исследования SuperJob, 77% красноярцев поддержали решение Госдумы. Выяснилось, что за введение штрафов выступило больше женщин, чем мужчин: 83% против 71%. 83% красноярцев, у которых есть дети, тоже одобрили штрафы.
Более того, 75% владельцев собак выступили за ужесточение правил выгула питомцев, напомнив о несчастных случаях, когда более крупные собаки нападали на представителей мелких пород.
11% красноярцев выступили против введения штрафов, заявив, что нет опасных пород собак. Еще 12% не смогли дать четкого ответа.
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