prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 03:48

Published 4 октября, 03:48

Modified 4 октября, 08:15

Updated 4 октября, 08:15

Красноярцы поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника

Красноярцы поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника

4 октября 2024, 03:48
Фото: 1MI
Большая часть красноярцев поддержали введение штрафов за выгул опасных собак без намордника. Об этом заявили аналитики сервиса SuperJob.

В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит штрафы за выгул опасных собак без поводка и намордника. Физическим лицам за нарушения грозит штраф до 3 тысяч рублей, для юрлиц — до 10 тысяч рублей.

В список опасных пород входят волко-собачьи гибриды, акбаш, питбульмастиф, бэндог, булли кута, американский бандог, северокавказская собака, тибетский мастиф, ротвейлер, немецкая овчарка и т. д.

Как показали результаты исследования SuperJob, 77% красноярцев поддержали решение Госдумы. Выяснилось, что за введение штрафов выступило больше женщин, чем мужчин: 83% против 71%. 83% красноярцев, у которых есть дети, тоже одобрили штрафы.

Более того, 75% владельцев собак выступили за ужесточение правил выгула питомцев, напомнив о несчастных случаях, когда более крупные собаки нападали на представителей мелких пород.

11% красноярцев выступили против введения штрафов, заявив, что нет опасных пород собак. Еще 12% не смогли дать четкого ответа.

Читайте также:
В Красноярском крае полицейские застрелил напавшего на хозяйку стаффордаКурицу, которая стала знаменитостью в Зеленогорске, загрызла собакаВ Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвыКрасноярка обвинила догхантеров в смерти собаки. Она уверена, что пса отравили ядом
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Штрафы#Госдума#Собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика