В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую и ее дочь

Posted 9 октября, 01:26
Published 9 октября, 01:26
Modified 9 октября, 01:27
Updated 9 октября, 01:27
Все произошло утром 7 октября. По версии следствия, 31-летний красноярец пришел в дом, в котором проживала его бывшая 41-летняя возлюбленная и ее 16-летняя дочь.
На лестничной площадке мужчина напал на несовершеннолетнюю. Мать, услышав крики дочери, вышла в подъезд. В итоге подозреваемый забежал квартиру, схватил нож и нанес множественные удары бывшей возлюбленной, а также ее дочери-подростку.
Сейчас девушка находится в больнице. Ее мать проходит лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (часть 3 статья 30, пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).
В среду, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого. Как рассказали в СК, мужчину задержали в Красноярске в доме его матери.
В ближайшее время его допросят об обстоятельствах совершенного преступления.