В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую и ее дочь

На лестничной площадке мужчина напал на несовершеннолетнюю. Мать, услышав крики дочери, вышла в подъезд. В итоге подозреваемый забежал квартиру, схватил нож и нанес множественные удары бывшей возлюбленной, а также ее дочери-подростку.