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Posted 9 октября, 01:26

Published 9 октября, 01:26

Modified 9 октября, 01:27

Updated 9 октября, 01:27

В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую и ее дочь

В Красноярске задержали мужчину, напавшего с ножом на бывшую и ее дочь

9 октября 2024, 01:26
Фото: t.me/krksledkom
В Красноярске задержали подозреваемого, который с ножом напал на 41-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь.

Все произошло утром 7 октября. По версии следствия, 31-летний красноярец пришел в дом, в котором проживала его бывшая 41-летняя возлюбленная и ее 16-летняя дочь.

На лестничной площадке мужчина напал на несовершеннолетнюю. Мать, услышав крики дочери, вышла в подъезд. В итоге подозреваемый забежал квартиру, схватил нож и нанес множественные удары бывшей возлюбленной, а также ее дочери-подростку.

Сейчас девушка находится в больнице. Ее мать проходит лечение амбулаторно. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (часть 3 статья 30, пункт «а» часть 2 статья 105 УК РФ).

В среду, 9 октября, стало известно о задержании подозреваемого. Как рассказали в СК, мужчину задержали в Красноярске в доме его матери.

В ближайшее время его допросят об обстоятельствах совершенного преступления.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#СК#Уголовное дело#Покушение на убийство
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