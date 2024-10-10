В Красноярске прооперировали девушку, у которой не открывался рот

Хирурги Красноярской БСМП провели операцию девушке с редкой патологией — у нее срастались суставы и она не могла открывать рот больше, чем на 1 сантиметр.

У пациентки диагностировали анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, то есть челюсть не могла двигаться. Это заболевание возникло у неё из-за хронического воспалительного процесса, что привёло к сращиванию суставов. Фото: t.me/bsmp_krsk Она наблюдалась у врача-гнатолога, но безуспешно, ее пришлось отправить к челюстно-лицевым хирургам. Врачи разработали план и изготовили специальный протез. Девушке провели операцию и установили протез. «Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить», — рассказал челюстно-лицевой хирург Артем Крючков. Ранее мы рассказывали, как красноярка похудела на 64 килограмма после удаления части желудка. До этого она весила больше 150 килограмм. Читайте также: Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностями Красноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдня Красноярские ученые придумали пластырь для быстрого заживления ран