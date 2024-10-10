prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 12:02

Published 10 октября, 12:02

Modified 10 октября, 12:35

Updated 10 октября, 12:35

В Красноярске прооперировали девушку, у которой не открывался рот

В Красноярске прооперировали девушку, у которой не открывался рот

10 октября 2024, 12:02
Хирурги Красноярской БСМП провели операцию девушке с редкой патологией — у нее срастались суставы и она не могла открывать рот больше, чем на 1 сантиметр.

У пациентки диагностировали анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, то есть челюсть не могла двигаться. Это заболевание возникло у неё из-за хронического воспалительного процесса, что привёло к сращиванию суставов.

Фото: t.me/bsmp_krsk

Она наблюдалась у врача-гнатолога, но безуспешно, ее пришлось отправить к челюстно-лицевым хирургам. Врачи разработали план и изготовили специальный протез. Девушке провели операцию и установили протез.

«Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить», — рассказал челюстно-лицевой хирург Артем Крючков.
  • Ранее мы рассказывали, как красноярка похудела на 64 килограмма после удаления части желудка. До этого она весила больше 150 килограмм.
Читайте также:
Красноярские врачи спасли девушку с двумя беременностямиКрасноярка написала гневный пост о поликлинике. Она просидела в очереди полдняКрасноярские ученые придумали пластырь для быстрого заживления ран
#Владислав Савончик#Медицина#Красноярск#Здоровье#Воспаление#Операция#Хирургия
Подпишитесь