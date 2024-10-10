В Красноярске прооперировали девушку, у которой не открывался рот

Posted 10 октября, 12:02
Published 10 октября, 12:02
Modified 10 октября, 12:35
Updated 10 октября, 12:35
У пациентки диагностировали анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, то есть челюсть не могла двигаться. Это заболевание возникло у неё из-за хронического воспалительного процесса, что привёло к сращиванию суставов.
Она наблюдалась у врача-гнатолога, но безуспешно, ее пришлось отправить к челюстно-лицевым хирургам. Врачи разработали план и изготовили специальный протез. Девушке провели операцию и установили протез.
«Подобные этому оперативные вмешательства редко встречаются в практике. Сложность операции заключается в близости расположения ветвей лицевого нерва и риске их повредить», — рассказал челюстно-лицевой хирург Артем Крючков.