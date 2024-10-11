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Posted 11 октября, 10:41

Published 11 октября, 10:41

Modified 11 октября, 10:43

Updated 11 октября, 10:43

Красноярцев зовут на выставку про жизнь и культуру народов мира

Красноярцев зовут на выставку про жизнь и культуру народов мира. Когда?

11 октября 2024, 10:41
Фото: галерея «В центре Мира»

Красноярцев зовут на выставку про жизнь и культуру народов мира

В галерее сибирского искусства «В центре Мира» открывается новая выставка — «Этно мир».

Экспозиция заработала 9 октября. Она рассказывает о жизни и культуре народов мира — Евразии, Латинской Америки, Африки. В выставке принимают участие художники, работающие в разных направлениях: живопись, графика, керамика, скульптура и фотография.

«Я родилась не далеко от границ Китая и Монголии. Все моё детство прошло в атмосфере легенд и рассказов родной бабушки Долсон, например, она рассказывала, как будучи девчонками перегоняли верблюдов. Любимым местом силы и вдохновения остаётся Адун-Челон в Даурском заповеднике, там я черпаю свои сюжеты для творческих идей. Стараюсь в своих работах показать быт, традиции, культуру, обычаи бурятского народа», —рассказала участница выставки Любовь Доржанова.
Фото: галерея «В центре Мира»

Помимо выставки, красноярцев зовут на лекции и другие мероприятия, связанные с экспозицией. Так, 11 и 24 октября в 11:00 проведут экскурсию и арт-путешествие «Бранч с галеристом» (6+).

11 октября в 19:00 будет лекция с интерьерным стилистом Екатериной Зайцевой «Как приручить искусство» (6+), 17 октября в 19:00 — арт-лекция с Ульяной Кузнецовой «Густав Климт. Женщины, любовь, золото», а 31 октября в 19:00 — арт-лекция с Еленой Лукиянчук «Великие коллекции: Сергей Щукин».

Дополнительную информацию можно найти в соцсетях галереи. Выставка продлится до 17 ноября.

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