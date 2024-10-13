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Posted 13 октября, 05:28

Published 13 октября, 05:28

Modified 13 октября, 05:55

Updated 13 октября, 05:55

В Красноярске часть Покровки осталась почти на сутки без холодной воды

Покровка осталась на сутки без холодной воды. Застройщик повредил трубу

13 октября 2024, 05:28
Фото: 1MI

В Красноярске часть Покровки осталась почти на сутки без холодной воды

Жители микрорайонов старая Покровка и Покровский остались без холодной воды почти на сутки из-за застройщика.

Как сообщили в «КрасКом», застройщик при проведении земработ повредил сети холодного водоснабжения в районе Березина, 80л — из-за этого с 23:35 12 октября приостановлена подача воды в два многоквартирных дома, частном секторе и административных зданиях рынка «Енисейский привоз».

Под отключения попали здания на улицах Полярная, Березина, Шахтеров, Взлетная и других.

Фото: 005красноярск.рф

Вернуть воду обещают к 20:00 13 октября.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отключения#Покровка#Холодная вода#Покровский#КрасКом#Вода
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