Покровка осталась на сутки без холодной воды. Застройщик повредил трубу

Как сообщили в «КрасКом», застройщик при проведении земработ повредил сети холодного водоснабжения в районе Березина, 80л — из-за этого с 23:35 12 октября приостановлена подача воды в два многоквартирных дома, частном секторе и административных зданиях рынка «Енисейский привоз».