Покровка осталась на сутки без холодной воды. Застройщик повредил трубу

Posted 13 октября, 05:28
Published 13 октября, 05:28
Modified 13 октября, 05:55
Updated 13 октября, 05:55
Как сообщили в «КрасКом», застройщик при проведении земработ повредил сети холодного водоснабжения в районе Березина, 80л — из-за этого с 23:35 12 октября приостановлена подача воды в два многоквартирных дома, частном секторе и административных зданиях рынка «Енисейский привоз».
Под отключения попали здания на улицах Полярная, Березина, Шахтеров, Взлетная и других.
Вернуть воду обещают к 20:00 13 октября.