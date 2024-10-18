«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе

Posted 18 октября, 07:30
Published 18 октября, 07:30
Modified 18 октября, 07:30
Updated 18 октября, 07:30
Накануне в Красноярске ввели режим «черного неба». В Среднесибирском УГМС заявили, что режим НМУ в городе будет действовать до 19:00 18 октября.
Корреспондент «Проспекта Мира» рассказал, что неприятный запах в городе ощущается с самого утра.
«Красноярск окутал смрадный туман».
О запахе гари сообщают жители домов на Киренского и Маерчака. Один из читателей рассказал «ПМ», что у него астма и он не может нормально дышать.
«Еще вчера утром в Красноярске чувствовался запах жженой резины и пыли. Сегодня этот „аромат“ никуда не исчез. Просто невозможно дышать, я кашляю без остановки».
Красноярцы в соцсетях тоже жалуются на неприятный запах и делятся фотографиями смога, накрывшего город.
«Онкологией воняет»
«Дрокинский крест почти не видно»
По данным портала Nebo.Live, больше всего воздух загрязнен на Маерчака, Горького, Красной Армии, Железнодорожников, Калинина, Менжинского, Школьном переулке, Киренского, Гладкова, Регатной и Белинского, Алексеева, Подзолкова и Ломако, Партизана Железняка.
По данным краевого центра мониторинга, 17 октября показатели по диоксиду серы в Красноярске были выше нормы на посту наблюдения в Солнечном.
Согласно датчикам минэкологии сегодня в Красноярске не зафиксировано ни одного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
По прогнозу Среднесибирского УГМС, в Красноярске режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19:00 18 октября.