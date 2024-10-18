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Posted 18 октября, 07:30

Published 18 октября, 07:30

Modified 18 октября, 07:30

Updated 18 октября, 07:30

«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе

«Онкологией воняет»: красноярцы жалуются на смог и неприятный запах в городе

18 октября 2024, 07:30
Фото: t.me/borus_people
Сегодня, 18 октября, красноярцы начали жаловаться на ухудшение состояния воздуха. Рассказываем, где дышится хуже всего.

Накануне в Красноярске ввели режим «черного неба». В Среднесибирском УГМС заявили, что режим НМУ в городе будет действовать до 19:00 18 октября.

Корреспондент «Проспекта Мира» рассказал, что неприятный запах в городе ощущается с самого утра.

«Красноярск окутал смрадный туман».
Фото: prmira.ru

О запахе гари сообщают жители домов на Киренского и Маерчака. Один из читателей рассказал «ПМ», что у него астма и он не может нормально дышать.

«Еще вчера утром в Красноярске чувствовался запах жженой резины и пыли. Сегодня этот „аромат“ никуда не исчез. Просто невозможно дышать, я кашляю без остановки».

Красноярцы в соцсетях тоже жалуются на неприятный запах и делятся фотографиями смога, накрывшего город.

Фото: t.me/borus_people
«Онкологией воняет»
«Дрокинский крест почти не видно»

По данным портала Nebo.Live, больше всего воздух загрязнен на Маерчака, Горького, Красной Армии, Железнодорожников, Калинина, Менжинского, Школьном переулке, Киренского, Гладкова, Регатной и Белинского, Алексеева, Подзолкова и Ломако, Партизана Железняка.

Фото: nebo.live/ru/krs

По данным краевого центра мониторинга, 17 октября показатели по диоксиду серы в Красноярске были выше нормы на посту наблюдения в Солнечном.

Согласно датчикам минэкологии сегодня в Красноярске не зафиксировано ни одного превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, в Красноярске режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19:00 18 октября.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#Черное небо#Режим НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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