В Роспотребнадзоре рассказали, может ли гречка вылечить диабет и дефицит железа

Posted 20 октября, 06:54
Published 20 октября, 06:54
Modified 20 октября, 07:07
Updated 20 октября, 07:07
Как объяснили специалисты, гречневая крупа может помочь предотвратить сахарный диабет, но вылечить его не сможет. Дело в том, что в гречке содержится вещество D-хиро-инозитол — оно повышает чувствительность к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета.
То, что гречкой можно восполнить дефицит железа, — это миф. Железа в гречке 37% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 грамм. Однако железо почти не усваивается из растительной пищи.
Чтобы выбрать хорошую гречку в магазине, специалисты советуют обращать внимание на сорт — их четыре: первый, второй, третий и высший — разница в проценте сорных примесей.