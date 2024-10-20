prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 06:54

Published 20 октября, 06:54

Modified 20 октября, 07:07

Updated 20 октября, 07:07

В Роспотребнадзоре рассказали, может ли гречка вылечить диабет и дефицит железа

В Роспотребнадзоре рассказали, может ли гречка вылечить диабет и дефицит железа

20 октября 2024, 06:54
Фото: 1MI
В краевом Роспотребнадзоре развеяли мифы о гречке.

Как объяснили специалисты, гречневая крупа может помочь предотвратить сахарный диабет, но вылечить его не сможет. Дело в том, что в гречке содержится вещество D-хиро-инозитол — оно повышает чувствительность к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета.

То, что гречкой можно восполнить дефицит железа, — это миф. Железа в гречке 37% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 грамм. Однако железо почти не усваивается из растительной пищи.

Чтобы выбрать хорошую гречку в магазине, специалисты советуют обращать внимание на сорт — их четыре: первый, второй, третий и высший — разница в проценте сорных примесей.

Читайте также:
Красноярские эксперты развеяли топ-5 популярных мифов о здоровом питанииКрасноярцам назвали топ-5 продуктов, которые нужно обязательно есть осеньюКрасноярцам рассказали о пользе огурцов
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Здоровье#Роспотребнадзор#Продукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика