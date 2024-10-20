В Роспотребнадзоре рассказали, может ли гречка вылечить диабет и дефицит железа

Как объяснили специалисты, гречневая крупа может помочь предотвратить сахарный диабет, но вылечить его не сможет. Дело в том, что в гречке содержится вещество D-хиро-инозитол — оно повышает чувствительность к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета.