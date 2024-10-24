Красноярцы говорят, что стали больше работать осенью. Кто загружен сильнее всего?

Опрос работников города провела платформа «Авито Работа». 73% респондентов из Красноярска ощутили увеличение рабочих задач осенью. Больше всего повышение нагрузки отметили те, кто работает в маркетинге, рекламе и PR — 74%), в сфере образования и науки — 74% и в сфере управления персоналом — 73%.