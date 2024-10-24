Красноярцы говорят, что стали больше работать осенью. Кто загружен сильнее всего?

Posted 24 октября, 12:20
Published 24 октября, 12:20
Modified 24 октября, 12:22
Updated 24 октября, 12:22
Опрос работников города провела платформа «Авито Работа». 73% респондентов из Красноярска ощутили увеличение рабочих задач осенью. Больше всего повышение нагрузки отметили те, кто работает в маркетинге, рекламе и PR — 74%), в сфере образования и науки — 74% и в сфере управления персоналом — 73%.
О наибольшем повышении нагрузки на работе еще сообщили работники сельского хозяйства и агропромышленности, онлайн-торговли.
Самым загруженным рабочим кварталом 44% красноярцев считают «предновогодний» период с октября по декабрь.
Чаще представителей других сфер о повышенной активности в этот период говорили специалисты управления персоналом — 56%, образования и науки — 51%, административные работники — 51%, сотрудники бухгалтерии и финансов — 49%, торговли — 47%, IT и телекома — 47%.