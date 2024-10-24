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Posted 24 октября, 12:20

Published 24 октября, 12:20

Modified 24 октября, 12:22

Updated 24 октября, 12:22

Красноярцы говорят, что стали больше работать осенью. Кто загружен сильнее всего?

Красноярцы говорят, что стали больше работать осенью. Кто загружен сильнее всего?

24 октября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
73% красноярцев почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осени.

Опрос работников города провела платформа «Авито Работа». 73% респондентов из Красноярска ощутили увеличение рабочих задач осенью. Больше всего повышение нагрузки отметили те, кто работает в маркетинге, рекламе и PR — 74%), в сфере образования и науки — 74% и в сфере управления персоналом — 73%.

О наибольшем повышении нагрузки на работе еще сообщили работники сельского хозяйства и агропромышленности, онлайн-торговли.

Самым загруженным рабочим кварталом 44% красноярцев считают «предновогодний» период с октября по декабрь.

Чаще представителей других сфер о повышенной активности в этот период говорили специалисты управления персоналом — 56%, образования и науки — 51%, административные работники — 51%, сотрудники бухгалтерии и финансов — 49%, торговли — 47%, IT и телекома — 47%.

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