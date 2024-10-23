75% красноярцев не боятся, что их уволят. Почему и где они работают?

Однако, есть специалисты, которые чаще чувствуют угрозу увольнения. Чаще всего это представители сфер «Медицина, фармацевтика» — 26% заявили об угрозе увольнения, «Маркетинг, реклама, PR» — 25%, «Высший менеджмент» — 23%, «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Строительство, недвижимость» — по 22%.