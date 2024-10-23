75% красноярцев не боятся, что их уволят. Почему и где они работают?

Posted 23 октября, 05:30
Published 23 октября, 05:30
Modified 23 октября, 05:32
Updated 23 октября, 05:32
Опрос работников края провела платформа hh.ru. Большинство трудоустроенных жителей — 75% — не боятся быть уволенными. Они считают, что у работодателя нет таких планов.
По сибирским регионам доля таких работников составила 79%, а в целом по России — 73%.
Более стабильно ощущают себя представители сфер «Розничная торговля» — 79% говорят, что для них нет угрозы увольнения, «Производство, сервисное обслуживание» — 78%, «Наука, образование» — 77%, «Информационные технологии» — 76% и «Юристы» — 75%.
Однако, есть специалисты, которые чаще чувствуют угрозу увольнения. Чаще всего это представители сфер «Медицина, фармацевтика» — 26% заявили об угрозе увольнения, «Маркетинг, реклама, PR» — 25%, «Высший менеджмент» — 23%, «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Строительство, недвижимость» — по 22%.