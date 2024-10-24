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Posted 24 октября, 01:42

Published 24 октября, 01:42

Modified 24 октября, 01:42

Updated 24 октября, 01:42

В России могут заблокировать звонки через мессенджеры

Роскомнадзор может заблокировать россиянам звонки через мессенджеры

24 октября 2024, 01:42
Фото: 1MI

В России могут заблокировать звонки через мессенджеры

В России могут начать блокировать звонки в мессенджерах. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Во время форума «Спектр» Андрей Липов заявил, что Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры для борьбы с мошенниками. При этом, продолжает Липов, возможность обмениваться сообщениями сохранится.

По словам главы ведомства, в России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для пропуска звонков в рамках борьбы с мошенничеством.

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки».

Андрей Липов считает, что Роскомнадзор сможет временно блокировать звонки через мессенджеры до выполнения всех требований.

  • До этого мы рассказывали о том, что РКН заблокировал Discord в России. Это решение возмутило даже Госдуму.
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