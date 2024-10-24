Роскомнадзор может заблокировать россиянам звонки через мессенджеры

Posted 24 октября, 01:42
Published 24 октября, 01:42
Modified 24 октября, 01:42
Updated 24 октября, 01:42
Во время форума «Спектр» Андрей Липов заявил, что Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры для борьбы с мошенниками. При этом, продолжает Липов, возможность обмениваться сообщениями сохранится.
По словам главы ведомства, в России могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам для пропуска звонков в рамках борьбы с мошенничеством.
«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки».
Андрей Липов считает, что Роскомнадзор сможет временно блокировать звонки через мессенджеры до выполнения всех требований.