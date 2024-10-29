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Posted 29 октября, 12:26

Published 29 октября, 12:26

Modified 29 октября, 12:28

Updated 29 октября, 12:28

В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ

В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ

29 октября 2024, 12:26
Фото: СтройИнновация.
В Красноярске начали капитальный ремонт старейшей школы Советского района. Её закрыли еще 4 года назад. Речь идет об образовательном учреждении №66 (бывшая 70 школа). Причем ни копейки бюджетных денег не потратят. Все расходы взял на себя застройщик.

Школе на Партизана Железняка почти 60 лет — здание возвели еще в 1966 году. Четыре года назад комиссия обследовала школу и сделала неутешительный вывод — заниматься там нельзя, это угрожает безопасности как детей, так и педагогов.

Школу закрыли, дети стали учиться в другом здании. Средств, чтобы отремонтировать учреждение, в бюджете не было.

Фото: СтройИнновация

На днях там появились рабочие и начали ремонт. Как оказалось, работы по восстановлению школы по собственной инициативе взяла на себя ООО«СтройИнновация» (входит в ГК «СтройИнновация») в рамках Договора КРТ по инициативе правообладателя в границах участка ул. Партизана Железняка — ул. Кубанской.

«Компания вышла с инициативой подписать соглашение, в котором они реконструируют школу. То предложение, которое поступило от компании-застройщика сегодня для нас очень важно. Важно для жителей. Потому что, построив новые многоквартирные дома — необходимо детям будет ходить в школы и другие общеобразовательные учреждения. Поэтому это для нас дело особой важности», — заявил Владислав Логинов, глава Красноярска.

На территории школы будут демонтированы аварийные постройки, выполнены все необходимые работы по восстановлению здания, а также благоустройству школьного двора, сделано современное спортивное ядро.

Фото: СтройИнновация

Капитальный ремонт школы на Аэровокзальной поможет уменьшить нагрузку на второй корпус 66 школы на Партизана Железняка. Там застройщик планирует построить новый жилой комплекс на участке ул. Партизана Железняка — ул. Кубанской, со встроенным детским садом и библиотекой.

«После того как мы закончим демонтаж, мы представим полностью актуальную техническую документацию, на основании которой будут произведены все дальнейшие работы. По срокам у нас контракт до 2027 года, мы будем стараться сделать гораздо раньше», — говорит Александр Якубович, директор ООО «СтройИнновация».

Такой проект реализуется впервые. Отремонтированная школа будет рассчитана на пятьсот учащихся. А это значит, что в две смены здесь смогут заниматься под тысячу детей.

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Образование#Благоустройство#Дети#Строительство#Красноярский край#Ремонт#Безопасность#Реконструкция#Школа#Советский район
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