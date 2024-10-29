В Красноярске стартует ремонт старейшей школы на Партизана Железняка по программе КРТ

Posted 29 октября, 12:26
Published 29 октября, 12:26
Modified 29 октября, 12:28
Updated 29 октября, 12:28
Школе на Партизана Железняка почти 60 лет — здание возвели еще в 1966 году. Четыре года назад комиссия обследовала школу и сделала неутешительный вывод — заниматься там нельзя, это угрожает безопасности как детей, так и педагогов.
Школу закрыли, дети стали учиться в другом здании. Средств, чтобы отремонтировать учреждение, в бюджете не было.
На днях там появились рабочие и начали ремонт. Как оказалось, работы по восстановлению школы по собственной инициативе взяла на себя ООО«СтройИнновация» (входит в ГК «СтройИнновация») в рамках Договора КРТ по инициативе правообладателя в границах участка ул. Партизана Железняка — ул. Кубанской.
«Компания вышла с инициативой подписать соглашение, в котором они реконструируют школу. То предложение, которое поступило от компании-застройщика сегодня для нас очень важно. Важно для жителей. Потому что, построив новые многоквартирные дома — необходимо детям будет ходить в школы и другие общеобразовательные учреждения. Поэтому это для нас дело особой важности», — заявил Владислав Логинов, глава Красноярска.
На территории школы будут демонтированы аварийные постройки, выполнены все необходимые работы по восстановлению здания, а также благоустройству школьного двора, сделано современное спортивное ядро.
Капитальный ремонт школы на Аэровокзальной поможет уменьшить нагрузку на второй корпус 66 школы на Партизана Железняка. Там застройщик планирует построить новый жилой комплекс на участке ул. Партизана Железняка — ул. Кубанской, со встроенным детским садом и библиотекой.
«После того как мы закончим демонтаж, мы представим полностью актуальную техническую документацию, на основании которой будут произведены все дальнейшие работы. По срокам у нас контракт до 2027 года, мы будем стараться сделать гораздо раньше», — говорит Александр Якубович, директор ООО «СтройИнновация».
Такой проект реализуется впервые. Отремонтированная школа будет рассчитана на пятьсот учащихся. А это значит, что в две смены здесь смогут заниматься под тысячу детей.