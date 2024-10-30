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Posted 30 октября, 02:38

Published 30 октября, 02:38

Modified 30 октября, 05:01

Updated 30 октября, 05:01

На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу

На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу

30 октября 2024, 02:38
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске прокуратура заявила, что на одной из заправок «КНП» установили систему водоотведения для защиты реки Кача от попадания нефтепродуктов. В сети АЗС говорят, что защитная канализация уже была и нефтепродукты не попадали в водоем.

Как утверждают в прокуратуре, на заправке «КНП», которая расположена на улице Маерчака, не было сооружений для защиты реки Качи от попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

В ведомстве заявили, что суд признал сеть заправок виновной в нарушении специального режима деятельности у водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

«После принятых мер система водоотведения была оперативно установлена», — добавили в прокуратуре.

«Проспекту Мира» в пресс-службе «КНП» рассказали, что заправка на Маерчака оборудована защитной ливневой канализации.

«Ливневая канализация находится в районе резервуарного парка и включает в себя подземные резервуары и трубопровод.
Во время проверки было выявлено незначительное нарушение эксплуатации ливневой канализации — заилевание лотков после сильных дождей. В тот же день лотки были прочищены.
„Красноярскнефтепродукт“ предоставил в Росприроднадзор и Прокуратуру документацию, подтверждающую наличие защитного сооружения на АЗС, урегулирование предписания проходило в досудебном порядке».

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что якобы загрязняющие вещества с заправки «КНП» на Маерчака попадали в Качу. Представители сети АЗС в разговоре с «ПМ» опровергли этот слух и отметили, что нефтепродукты не попадают в водоем.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кача#Нефть#Прокуратура#Заправки#АЗС#КНП
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