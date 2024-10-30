На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу

Posted 30 октября, 02:38
Published 30 октября, 02:38
Modified 30 октября, 05:01
Updated 30 октября, 05:01
Как утверждают в прокуратуре, на заправке «КНП», которая расположена на улице Маерчака, не было сооружений для защиты реки Качи от попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.
В ведомстве заявили, что суд признал сеть заправок виновной в нарушении специального режима деятельности у водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).
«После принятых мер система водоотведения была оперативно установлена», — добавили в прокуратуре.
«Проспекту Мира» в пресс-службе «КНП» рассказали, что заправка на Маерчака оборудована защитной ливневой канализации.
«Ливневая канализация находится в районе резервуарного парка и включает в себя подземные резервуары и трубопровод.
Во время проверки было выявлено незначительное нарушение эксплуатации ливневой канализации — заилевание лотков после сильных дождей. В тот же день лотки были прочищены.
„Красноярскнефтепродукт“ предоставил в Росприроднадзор и Прокуратуру документацию, подтверждающую наличие защитного сооружения на АЗС, урегулирование предписания проходило в досудебном порядке».
Кроме того, в соцсетях появилась информация, что якобы загрязняющие вещества с заправки «КНП» на Маерчака попадали в Качу. Представители сети АЗС в разговоре с «ПМ» опровергли этот слух и отметили, что нефтепродукты не попадают в водоем.