На красноярской заправке опровергли информацию о сливе нефтепродуктов в Качу

В Красноярске прокуратура заявила, что на одной из заправок «КНП» установили систему водоотведения для защиты реки Кача от попадания нефтепродуктов. В сети АЗС говорят, что защитная канализация уже была и нефтепродукты не попадали в водоем.

Как утверждают в прокуратуре, на заправке «КНП», которая расположена на улице Маерчака, не было сооружений для защиты реки Качи от попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. В ведомстве заявили, что суд признал сеть заправок виновной в нарушении специального режима деятельности у водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). «После принятых мер система водоотведения была оперативно установлена», — добавили в прокуратуре. «Проспекту Мира» в пресс-службе «КНП» рассказали, что заправка на Маерчака оборудована защитной ливневой канализации. «Ливневая канализация находится в районе резервуарного парка и включает в себя подземные резервуары и трубопровод. Во время проверки было выявлено незначительное нарушение эксплуатации ливневой канализации — заилевание лотков после сильных дождей. В тот же день лотки были прочищены. „Красноярскнефтепродукт“ предоставил в Росприроднадзор и Прокуратуру документацию, подтверждающую наличие защитного сооружения на АЗС, урегулирование предписания проходило в досудебном порядке». Кроме того, в соцсетях появилась информация, что якобы загрязняющие вещества с заправки «КНП» на Маерчака попадали в Качу. Представители сети АЗС в разговоре с «ПМ» опровергли этот слух и отметили, что нефтепродукты не попадают в водоем. Читайте также: Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?